Trump után most egy francia politikust némított el a Twitter

Vészmadár lehet a Twitter emblémája – tréfálkozott az ismert közösségi média kék színű szimbólumán Jean Messiha, a francia Rassamblement National párt politikusa, akinek Twitter-fiókját véglegesen törölte a platform.

🇫🇷 FLASH | Jean #Messiha , activiste et homme #politique d’extrême-droite a été suspendu de Twitter.

Messhia, a konzervatív gondolkodás előmozdításán munkálkodó Apollon Intézet elnöke fiókját azután függesztették fel, hogy egy bejegyzésében a következő hashtageket használta:

#Migránsok #erőszak. Nincs egy nap, EGY SEM, anélkül, hogy ne fordulna elő, hogy #Afrikai vagy #Észak-afrikaiak támadnak meg #Franciákat

A magas rangú köztisztviselő, aki tartalékos zászlóaljparancsnok a hadseregben, a Valeurs Actuelles-nek adott nyilatkozatában elmondta:

„Augusztus 1-jén, vasárnap kaptam egy zavaros üzenetet, amelyben elmagyarázták, hogy a Covid-válság miatt a Twitter a hamis egészségügyi információk elleni küzdelemben vesz részt. A kék madár egy tweetet is csatolt – csakhogy ennek semmi köze Covidhoz, mivel egyes migránsok bűnözéséről van szó. Miután fellebbeztem, hosszas üzenetváltás után a Twitter végre megadta szokásos szöveget: "A fiókját felfüggesztettük, és nem állítjuk vissza, mert úgy találtuk, hogy megsértette a Twitter szolgáltatási feltételeit, beleértve a gyűlöletre vonatkozó viselkedési szabályzatunk magatartási szabályait".

Masshia a közösségi oldalon többek között azt is leírta:

Nyilatkozatában a politikus kifejti: „Szándékosan használtam a "migránsok" és nem a "bevándorlók" kifejezést, mivel ez igazságtalanul általánosító lett volna.” Fölteszi a kérdést: „Mit írtam, ami nem támasztja alá a mindennapi tényeket? Mit kértem, ami nem felel meg a franciák nagy többsége akaratának, és ráadásul a törvényeknek, ha azokat valóban alkalmaznák?

Az ügy pikantériája, hogy Messiha maga is, köztudottan, egyiptomi származású (1970-ben született Kairóban, 1989-ben költözött Franciaországba s ott egy éven belül elnyerte az állampolgárságot – a szerk.) – a Twitter mégis gyűlöletbeszédre hivatkozva törölte végleg a politikus profilját.

Gilles-William Goldnadel, az esszéistaként, konzervatív közíróként ismert ügyvéd szintén a Twitteren jelentette be, hogy "az a megtiszteltetés érte, hogy megvédje" a magas beosztású köztisztviselőt. "Soha nem használt gyűlöletbeszédet, miközben számtalan iszlamista vagy baloldali büntetlenül hirdeti a rasszista erőszakot. A Messiha-üggyel szabadságunkat ássák alá" – hangoztatta Goldnadel.

A cenzúrával szembeni, a francia társadalomban tapasztalható, bár a fősodratú médiában igen ritkán emlegetett, széles körű társadalmi összefogást jól példázza, hogy az egyiptomi származású politikus mellett az Izrael-pártiságát írásaiban is gyakran hangoztató Goldnadel állt ki.

"Elnökünk, Jean Messiha fiókját ismét felfüggesztették, miután ellenfelei gyalázkodó bejelentéseket tettek. Őt magát és véleményét zavarónak nyilvánították” - tweetelte a politikus intézete, kérve az üzenet olvasóit, segítsenek a normális állapotok helyreállításában úgy hogy elítélik „ezt az elviselhetetlen cenzúrát". Az intézet azt kéri, a politikus támogatói a #RendezNousMessiha (adják vissza nekünk Messihát) hashtaggel fejezzék ki nemtetszésüket a kék madaras „hálózattal” szemben.

Miközben Twitter, a kék madaras hálózat látszólag éberen őrködik a gyűlöletbeszéd megnyilvánulásai felett, eszük ágában sem volt, hogy bármit tegyenek akár az iszlamista fanatizmussal szembeszálló, se ezért életveszélyes fenyegetéseket kapó fiatal francia lány, Mila vagy akár Marlène Schiappa állampolgársági miniszter, aki egy szépségverseny megtámadott, izraeli származású sztárja okán kapott durva fenyegetéseket.

Sauf que ça n’a évidemment rien avoir avec Interpol 🤓

Peu importe ! L’idée est de pousser une musique disant que Schiappa = stupide la preuve elle crée quelque chose qui existe; le tout avec insultes menaces et nombreux smiley.

Donc on ne mentionne plus l’ONU mais juste MS ⤵️ pic.twitter.com/PJsErXS32l

— 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) July 3, 2021