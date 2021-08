Tótka és Csizmadia is futamgyőztesként jutott a kajak egyesek 200 méteres döntőjébe

A két magyar közül egyértelműen az Angyalföldi VSE 25 éves kajakosa, Csizmadia került az erősebb futamba, amelyben ott volt többek között az olimpiai és világbajnoki címvédő brit Liam Heath is, akit szerdán sikerült legyőznie az előfutamban. A magyar kajakos ezúttal is jól kezdett és végig bírta a szükséges tempót olyannyira, hogy most is ő ért elsőként a célba, azaz - kilenc ezredmásodperccel – ismét maga mögé utasította Rió bajnokát.

Az UTE 27 éves friss Európa-bajnoka, Tótka – az egyetlen, aki 2016-os diadala óta világverseny döntőjében le tudta győzni Heath-t – az előfutamban aratott könnyed sikere után ezúttal is remekül rajtolt és végig vezetve, tisztán nyert.

A szám döntőjét két óra múlva rendezik.