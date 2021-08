Szilágyi Áron az M2 Petőfi TV-nek: Biztosan folytatom

Megosztás Tweet



A róla készült dokumentumfilmnek nem, de pályafutásának reméli, lesz folytatása – ezt Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó mondta az M2 Petőfi TV Én Vagyok Itt! című műsorában szerdán este. A kardvívás történetében egyedülálló eredményt elérő sportoló Csitári Gergelynek elárulta mit érzett Tokióban a győztes tus után és azt is, hogy ellenfele mit mondott neki az éremosztó ceremónia előtt.

A kardvívás történetében még soha senkinek nem sikerült három egymást követő olimpián aranyérmet szereznie. Szilágyi Áronnak igen. A 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpia után Tokióban ismét olimpiai aranyat szerzett kardvívásban.

A háromszoros olimpiai bajnok az Én Vagyok Itt! stúdiójában őszintén beszélt érzéseiről. „Az utolsó tus után végtelen boldogság lett úrrá rajtam. Nem hittem el, hogy ez velem megtörténhet. Már a riói győzelem is álomszerű volt, hogy meg tudtam védeni címemet, de az hogy harmadszorra is az én nyakamba akasztották az aranyat, számomra felfoghatatlan. Most nem azzal foglalkozom, hogy milyen történelmi léptékű a teljesítményem, csak próbálom élvezni a pillanatot, átengedni magam a pozitív érzéseknek” – mondta a közmédia műsorában Szilágyi Áron. Az olimpikon azt is elárulta, a döntőben legyőzött olasz ellenfele az éremátadási ceremónia előtt bevallotta neki, hogy az asszó elejétől azt érezte, neki nincs itt semmi keresnivalója.

Bár azt még nem tudta pontosan megmondani, hogy mikor megy legközelebb edzésre, de az biztos, hogy megteszi, hiszen folytatja a sportolást.

„Nem látok semmiféle okot arra, hogy miért ne folytassam a vívást. Szeretek a páston lenni, jól érzem magam a közegben, viszonylag jól megy, úgyhogy biztosan folytatom. Hogy ez meddig tart majd ki, nem látom előre, de úgy érzem, ebben a rövidített három éves olimpiai ciklusban még lesz elég energiám, erőm” – szolgált jó hírrel a nézőknek Szilágyi Áron.

