Nádas és Kopasz döntős K-2 1000 méteren

A két magyar hajó azonos középfutamba került a csütörtök délelőtti programban, a hat egység közül négy jutott a fináléba.

Nádas és a keddi egyéni versenyben aranyérmes Kopasz megnyerte szerdai előfutamát, míg a KSI-s egység, Béke és az egyesben ezüstérmes Varga a reményfutamból kvalifikálta magát a folytatásra. Nádasék most is jobban kezdtek, 250 méternél a harmadik helyen lapátoltak, majd a táv második felét a világbajnoki címvédő Max Hoff-fal és Jacob Schopffal tették meg az élen, és a célba is a győztes németek mögött érkeztek.

Béke és Varga az elején és a táv közepén még tartotta negyedik, továbbjutó helyét, a hajrában azonban visszaesett és ötödikként a B döntőbe jutott.

A szám fináléját két óra múlva rendezik.