Berki Krisztián már a párizsi olimpiára tervez

Februári visszavonulása után is maradt a tornasport közelében Berki Krisztián. Az olimpiai bajnok tornász – aki a Magyar Torna Szövetség sportigazgatójaként dolgozik – a Kossuth Rádió Halló, itt Tokió! című műsorában beszélt arról, miként szeretnék a magyar tornasport ismertségét növelni, milyen célokat tűztek ki a párizsi olimpia kapcsán, de azt is elárulta, melyik aranyérem áll legközelebb a szívéhez.

Berki Krisztián olimpiai bajnok, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok tornász 20 éves aktív sportolói pályafutása után februárban bejelentette visszavonulását. Ám maradt sportja közelében, hiszen a Magyar Torna Szövetség sportigazgatójaként egyengeti és segíti a szakágak versenyzőinek karrierjét.

„A tornasport mindig az egyik legnézettebb versenyek közé tartozott globális szinten, itthon viszont kicsit dolgozni kell azon, hogy még ismertebb legyen a sportág. Azon vagyunk, hogy olyan marketinget tegyünk mögé, amellyel növelhetjük ismertségét. Ehhez teremtenek lehetőséget az online térben is jól mozgó fiatal sportolóink, akik teljesítményükkel példaképekké is válhatnak, és akik sokat tehetnek azért, hogy a kisgyerekek számára is vonzó legyen a torna” – mesélte munkája egy részéről Berki Krisztián, a Kossuth Rádió olimpiai műsorában.

A Halló, itt Tokió! adásában szóba került a sport jövője és a várható eredmények is. Ennek kapcsán Berki Krisztián azt mondta, hogy „olyan fiatal csapat állt fel a férfiaknál, akik a párizsi olimpiára mind mentális, mind fizikális szinten a felnőtt mezőnybe tartoznak majd. Cél, hogy akár csapat szinten is megcélozhassuk a következő ötkarikás játékokat és, hogy azt, amit tőlünk láttak a nézők a londoni olimpián, azt Párizsban is láthassák más magyar tornászoktól.”

Saját pályafutására is visszaemlékezett a sportigazgató a közmédiának adott interjújában. Mint mondta, bár az olimpiai aranyérem eredmény és presztízs szempontjából a csúcs, mégis debreceni Európa-bajnoki címe közelebb áll a szívéhez. „Ez volt az első Eb-aranyam, amit ráadásul itthon, hazai közönség előtt nyertem, ezért ez kedvesebb számomra” – vallotta be az olimpiai bajnok tornász visszaemlékezve a 2005-ös győzelemére.

Az interjúban mesélt Berki Krisztián arról is, milyen hatással volt sportteljesítményére egy-egy versenyen az időeltolódás, valamint kislányáról is beszélt, aki ugyan nem lépett apukája nyomdokaiba, de azért közel maradt a tornasporthoz.

