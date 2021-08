Világcsúcs született női 400 méteres gátfutásban!

Az amerikai Sydney McLaughlin világcsúccsal győzött női 400 méter gáton szerdán a tokiói olimpia atlétikai versenyein. Akárcsak a férfiaknál, a nőknél is megdőlt már egyszer idén a világrekord ebben a számban, az ötkarikás játékokon pedig újra.

A két amerikai sztárfutó, McLaughlin és a címvédő Dalilah Muhammad közül utóbbi alaposan bekezdett a döntőben, a kanyarban jelentős előnyre tett szert. Ez azonban az utolsó gátakra elfogyott és vetélytársa a célegyenesben nemcsak utolérte, hanem az utolsó métereken le is hajrázta.

🚨 #TEAMUSA WOMEN GO 1 & 2 IN THE 400M HURDLES FINAL 🚨

Sydney McLaughlin: 51.46 🥇

Dalilah Muhammad: 51.58 🥈@GoSydGo SETS A NEW WORLD RECORD!!! 💨💨

(via @NBCOlympics) pic.twitter.com/No3RNv8hzW

— Sports Illustrated (@SInow) August 4, 2021