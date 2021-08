Nagy Viktor: A célunk az, hogy arannyal menjünk haza

Megosztás Tweet



A magyar férfi vízilabda-válogatott 15-11-re legyőzte a horvát csapatot a tokiói olimpia szerdai negyeddöntős mérkőzésén. A csapat kapusa, Nagy Viktor szerint nagy kő esett le most a szívéről.



„Nagy kő esett most le a szívemről. Ez a harmadik olimpiám, amiből első két alkalommal ötödik hellyel mentem haza. Nekem és a sportágnak is többet jelent a vízilabda, minthogy ötödik hellyel megelégedjünk. Így most nagyon örülök, hogy bejutottunk a legjobb négybe” – nyilatkozott az M4Sportnak Nagy Viktor.

„Érezni, hogy meccsről meccsre egyre jobb teljesítményt nyújtunk. Voltak önbizalombeli különbségek a csapaton belül, de a mai meccs megmutatta, hogy ha egységben, egymásért és saját magunkért küzdünk, akkor működni fog. A célunk az, hogy arannyal menjünk haza. Így jöttünk ki, és megteszünk érte mindent.”

„Olívia és Samu puszillak titeket, és nagyon szeretlek” – üzent gyermekeinek a vízilabdás.