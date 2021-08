Megerőszakolta idős, demens édesanyját a transznemű nő, most női rabokkal került börtönbe

Megosztás Tweet



A 39 éves transznemű YouTuber Chris Chan a rendőrségi jelentésben nőként szerepel, és a női rabokkal együtt került börtönbe, annak ellenére, hogy letartóztatták a demenciában szenvedő, 79 éves édesanyja megerőszakolásáért.

A Christine Weston Chandler néven futó vloggert azután tartóztatták le, hogy a kiszivárgott telefonhívásokból állítólag kiderült, hogy bevallotta, megerőszakolta 79 éves, demenciában szenvedő édesanyját – közölte a Dailymail.

A nyolcperces beszélgetés során a vlogger azt mondja egy barátjának, hogy az édesanyja, Barbara volt az, aki „megtette az első lépést”, ami a Newsweek által közölt hangfájl szerint csókolózáshoz vezetett.

Chandlert 59 másik fogvatartottal együtt tartják fogva a Közép-Virginiai Regionális Börtönben. Óvadék nélkül, vérfertőzés gyanújával börtönözték be, amely bűncselekmény, és akár 12 év börtönnel is büntethető. Biológiailag ugyan férfi, de 2014 végén vallotta be, hogy transznemű nő. YouTube csatornájának több mint 50 ezer feliratkozója van.

A transz nőnek nem ez az első összetűzése a törvénnyel. 2011 októberében őt és édesanyját letartóztatták, miután Barbara elütötte autójával egy játékbolt vezetőjét. 2014-ben Chandlert azért tartóztatták le, mert paprikaspray-vel lefújta egy áruház dolgozóját.