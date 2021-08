„Fantasztikus birkózó, nem találok rá szavakat" – a szövetségi kapitányának még mindig könnybe lábad a szeme az elképesztő teljesítmények után

Megosztás Tweet



Sike András szövetségi kapitány előre aláírta volna, hogy a kötöttfogású válogatott két érmet szerez a tokiói olimpián, kiváltképpen közte egy arannyal.

A férfi kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájának győztese, Lőrincz Tamás és testvére, a 87 kilogrammos kategória ezüstérmese, Lőrincz Viktor, valamint Módos Péter edző és Sike András szövetségi kapitány (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„Fantasztikus birkózó, nem találok rá szavakat. Rio után abba akarta hagyni, de végül azt kérte, hogy az edzőtáborokból heti egy napra engedjem haza a családjához, én ebbe belementem. Azóta nyert egy-egy Eb-t, vb-t és olimpiát” – méltatta 34 éves olimpiai bajnok tanítványát, Lőrincz Tamást a szakvezető, akinek saját bevallása szerint még mindig könnybe lábad a szeme, ha felidézi az egy nappal korábban történteket.

„Nekem bejönnek ezek az ázsiai olimpiák, én Szöulban nyertem, Pekingben Fodor Zoltán ezüstérmet nyert, most pedig Lőrincz Tomi ért a csúcsra”. Sike András arról is beszélt, hogy a kiváló szereplés ellenére bosszantó vereségek is akadtak, példaként Szőke Alex bronzmeccsét említette, amelyen szerinte tízből nyolcszor a 21 éves tehetség elverné az ellenfelét.

Korpási Bálintot pedig nagyon sajnálja, mert ha megnyeri az első meccsét, akkor utána akár döntőbe is juthatott volna.

Utólag önkritikusan úgy vélte, talán más taktikával kellett volna szőnyegre küldeni,

hogy az első menetben őt és a másodikban az ellenfelét intsék.

„Lőrincz Viktor döntőjét el kell fogadni, ebben a súlycsoportban az ukrán a legjobb” – mondta a 87 kilósok között ezüstérmes versenyzőről, akivel kapcsolatban hozzátette, neki is időt kell adni, hogy átgondolja a folytatást. Sike azt is megemlítette, hogy Szőke Alexen kívül további tehetségek várnak arra, hogy átvegyék a stafétát, azaz a kötöttfogású válogatottnak van jövője.

„Együtt nőttünk fel a Lőrincz fivérekkel, húsz éve szobatársak vagyunk Tamással, akivel inkább testvérek vagyunk már, mintsem barátok” – mondta Módos Péter. „Neki már nem birkózótudását kell fejleszteni, sokkal inkább mentálisan jelenthetett neki sokat, amikor három éve a válogatott edzője lettem.”

Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes volt versenyzőtárs arról is mesélt, hogy szerencsés helyzetben voltak,

mert a koronavírus okozta leállást is végigdolgozhatták, s bár Lőrincz Tamás tavaly szeptemberben úgy érezte, kár volt, aztán néhány hét múlva már érezte az elvégzett munka eredményét.

„Tűzön-vízen végigvitt mindent azért, hogy olimpiai bajnok legyen” – zárta szavait a 33 éves Módos.

Bácsi Péter, a magyar szövetség szakmai igazgatója azzal kezdte, hogy a két éremmel és egy további pontszerző hellyel túlszárnyalták az elvárásokat. Különösen szép eredménynek tartja mindezt annak fényében, hogy az oroszoknak mindössze egyetlen döntősük volt, mégis némi hiányérzete van Szőke Alex elvesztett bronzcsatája miatt.

„Lőrincz Tomi a magyar birkózás talán legnagyobb alakja. Összesen 15 érmet nyert a világversenyeken, ez példa nélküli. Kozma István személyében van kétszeres olimpiai bajnokunk, de olyanra még nem volt példa, hogy valaki 15 éven át a csúcson legyen” – utalt Bácsi arra, hogy Lőrincz Tamás 2006-ban egy Európa-bajnoki címmel robbant be.

Öccsének, Viktornak pedig hamarosan szépen fog csillogni az ezüst.”

Bácsi arról is szót ejtett, hogy a Sike-Módos páros a jövő nagy sikerkovácsa lehet, mert jól kiegészítik egymást azzal, hogy utóbbi „lelkizősebb” és generációban közel áll a versenyzőkhöz. Kiemelte, a lehető legkisebb kieséssel sikerült átvészelni a pandémiát, és az eredmények mögött az egyik legfontosabb tényező, hogy a válogatott szó szerint csapatként dolgozott.