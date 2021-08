Éremesély! Öt magyar egység is a döntőbe jutott az olimpia kajak-kenu versenyében

Megosztás Tweet



Három számban, hét magyar versenyző öt éremért küzd majd az olimpia kajak-kenu versenyeinek kedd hajnalban kezdődő döntőiben. Lucz Dóra egyedül versenyez majd futamában, míg további két fináléba két-két magyar egység is bejutott. Szurkoljuk ki együtt az újabb magyar sikereket!

Összesen tehát három számban, hét magyar versenyző öt éremért küzd majd az olimpia kajak-kenu versenyeinek döntőiben.

A döntők magyar idő szerint 4 óra 30 perckor kezdődnek!

KAJAK-KENU (Sea Forest Kajak-kenu Pálya)

DÖNTŐK

4.30: női K-1 200 m, B döntő (Kárász Anna)

4.37: NŐI K-1 200 M (Lucz Dóra)

4.45: férfi C-2 1000 m, B döntő (Adolf Balázs, Fejes Dániel)

5.21: FÉRFI K-1 1000 M (Kopasz Bálint, Varga Ádám)

5.47: NŐI K-2 500 M (Kozák Danuta, Bodonyi Dóra; Csipes Tamara, Medveczky Erika)

Középfutamok

Női K-1 200 m

Lucz Dóra bejutott a legjobb nyolc közé, Kárász Anna pedig a B döntőbe kvalifikálta magát a középfutamból kajak egyes 200 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén.

A két magyar azonos középfutamba került a keddi programban, a futamból - amely egyértelműen a gyengébbnek számított a kettő közül - négyen jutottak a nyolcas fináléba.

Az UTE 26 éves, háromszoros Európa-bajnoka, Lucz jól rajtolt és a remekül lapátolt végig, az élbolyban haladt, a célba pedig elsőként érkezett.

A szegediek négyszeres világbajnoka, Kárász ezzel szemben kicsit beragadt a startnál, és a folytatásban sem tudott felzárkózni, végül egyetlen riválisát sem tudta megelőzni.

A másik középfutamot magabiztosan nyerte a szám koronázatlan királynője, a kétszeres címvédő új-zélandi Lisa Carrington, aki az olimpiákat és világbajnokságokat tekintve tíz éve veretlen a sprint távon.

A női K-1 200 méter döntőjét magyar idő szerint 4.37 órakor rendezik a Sea Forest kajak-kenu pályán, ahol kedden erős szélben és tűző napsütésben zajlanak a küzdelmek.

Nézze vissza a futamot!



Férfi K-1 1000 m (Kopasz Bálint, Varga Ádám)

Kopasz Bálint és Varga Ádám is bejutott a döntőbe kajak egyes 1000 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén.

Elsőként az öt éve tizedik Kopaszt szólították a rajthoz, a győriek 24 éves kajakosa Rio óta már világ- és Európa-bajnokságot is nyert ebben a számban, s most is esélyeshez méltóan versenyzett. Már a rajt után az élre állt, féltávnál két hajóhossznyi előnnyel vezetett, majd a célba is ő ért tisztán elsőként. Mögötte Dostal, Schopf, Csang volt a további továbbjutók sorrendje.

Az ötkarikás újonc Varga szintén jól kezdett a második középfutamban és az első helyen lapátoló portugál Fernando Pimentával tartva faképnél hagyták a mezőnyt. Ötszáz méternél a KSI 21 éves kajakosa rövid időre át is vette a vezetést, de a futamot végül a 2018-ban világbajnok Pimenta nyerte úgy, hogy végén - Vargához hasonlóan - már ki is engedhetett.

A szám döntőjét, magyar idő szerint 5.21 órakor rendezik.

Nézze vissza a futamokat!



Női K-2 500 m (Kozák Danuta, Bodonyi Dóra; Csipes Tamara, Medveczky Erika)

A papírformának megfelelően a Kozák Danuta, Bodonyi Dóra és a Csipes Tamara, Medveczky Erika kajak kettes is bejutott a döntőbe 500 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén.

A két, egyformán dobogóesélyes magyar duó azonos középfutamba került, ráadásul egymás melletti pályára, a 4-esre, illetve az 5-ösre. Rajtuk kívül két német egység, az új-zélandiak második számú hajója, továbbá egy-egy szlovén, francia és kínai rivális várta a rajtot. Utóbbi nem sikerült túl jól Kozákéknak, beragadtak, de aztán hamar "lábra kaptak", olyannyira, hogy 250 méternél már a második helyen haladtak Sabrina Hering-Pradler és a 2012-ben bajnok Tina Diezte mögött. Csipesék féltávnál még csak a hetedikek voltak, de aztán felzárkóztak, s a vége kettős magyar siker lett: Kozákék nyertek Csipesék előtt.

Az ötszörös ötkarikás bajnok Kozák ebben a számban is címvédőként szerepel a japán fővárosban. A szám döntőjét két óra múlva, magyar idő szerint 5.47 órakor rendezik.

Nézze vissza a futamot!



