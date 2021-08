ÉLŐ: Az elődöntőbe jutásért küzd a magyar női vízilaba-válogatott

Megosztás Tweet



Kedden 11:20-kor megkezdődik a női vízilabdások számára a kieséses szakasz, a magyarok a hollandokkal találkoznak a negyeddöntőben. A tét pedig nem más, mint az elődöntőbe jutás, amivel biztossá válhat, hogy Bíró Attila együttese az éremért küzd majd.

A magyar női vízilabda-válogatott egészen parádésan kezdett a csoportjában a tokiói olimpián. Az Oroszország elleni 10-10-es döntetlen benne volta a pakliban, ami azt követte, arra azonban kevesen számítottak. Bíró Attila csapata elképsztő játékkal 10-9-re győzte le az ötkarikás játékok – és az utóbbi évek összes világversenyének – toronymagas esélyesét, az Amerikai Egyesült Államok együttesét, amely nem mellesleg a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpián is aranyérmet szerzett.

Ezt követően a magyar hölgyek 17-13-as eredménnyel, könnyedén letudták a a házigazda Japán elleni mérkőzést, majd kisebb meglepetésre a B csoport utolsó, negyedik fordulójában 11-9-es vereséget szenvedtek Kínától.

Ezzel Keszthelyi Ritáék második helyen végeztek a csoportjukban, és a nehezebb ágra kerültek, ahol a negyeddöntőben a hollandok várják őket, majd egy győzelem esetén a Kínát legyőző Spanyolországon keresztül vezethet az út a döntőbe.

Időben jött a pofon

„Tekintettel arra, hogy azt gondolom, mi világversenyt nem tudunk úgy megnyerni, hogy egyszer se kapjunk ki, egyáltalán nem baj, hogy túlvagyunk a vereségen. Talán csak az amerikaiak képesek végig menetelni - de láthatjuk, ez most nekik sem sikerült... Bármennyire is fájó volt a kínaiak elleni mérkőzés, időben jött a pofon. Bármennyire furcsán is hangozhat, abban bízom, mentálisan jót tett a csapatnak, és a folytatásra ettől még jobban összekapja magát” – olvasható Bíró Attila szövetségi kapitány nyilatkozata a Magyar Vízilabda Szövetség oldalán, a waterpolo.hu-n.

Erős ellenfél következik

A válogatott Hollandia elleni mérlege az utolsó 5 mérkőzésen egészen biztató: 4 magyar győzelem és csupán egyetlen vereség a 2019-es Világliga negyeddöntőjében.

A csoportkör statisztikai mutatói alapján a magyar hölgyeknek a legjobb védekezésükkel kell előrukkolniuk, ha nyerni akarnak, mivel a hollandok 4 mérkőzésen lőtt 75 lőtt gólja még úgy is lenyűgöző, hogy abból 33 az olimpián inkább pofozózsággént szereplő Dél-Afrika ellen született.

Bíró Attila együttesének két mesterlövészre kell igazán odafigyelnie, Simone van de Kraats 19 góllal vezeti a góllövőlistát, míg Maud Megens 13 góllal áll a harmadik helyen ebben a rangsorban.

A számok alapján az is látszik, hogy Hollandia szinte tökélyre fejlesztette az emberelőnyös játékát: 42-ből 31 alkalommal szereztek gólt fórból, ami közel 74 százalékos sikerességi mutató.

„A két együttes annak ellenére jól ismeri egymást, hogy igazán éles tétmeccset elég régen, a budapesti Európa-bajnokság bronzmeccsén vívtunk (Magyarország–Hollandia 10-8), természetesen hasonló végeredménnyel most is kiegyeznénk. Hogy milyen típusú mérkőzés lesz, a játékvezetői felfogás dönti majd el, azt gondolom, mindenre fel vagyunk készülve. Azért jöttünk, hogy ezt a feladatot minimum megoldjuk, úgy is állunk hozzá” – fogalmazott Bíró Attila a mérkőzés előtt.

A címlapfotó illusztráció.