Milák Kristóf ismét éremesélyes, Burián Katalin pedig bejutott az elődöntőbe 200 méter háton

A 200-on aranyérmes Milák Kristóf, valamint Szabó Szebasztián is bejutott az elődöntőbe 100 méter pillangón csütörtökön a tokiói olimpia úszóversenyén.

Az előfutamban Milák 50.62 másodperces idejénél csak a világcsúcstartó amerikai Caeleb Dressel volt gyorsabb, ő 50.39 másodperces olimpiai rekordot úszott.

Szabó 51.67 másodperces idejével a 14. helyen várja a magyar idő szerint péntek 3.30 órától sorra kerülő elődöntőt.

„Sikerült pihenni, aludni is az aranyérem után, így a hangulatom is javult. Teljesen elégedett vagyok, én is annyira vettem komolyan, mint Dressel, legalább egy másodperccel erősebben kell majd kezdeni élesben” – értékelt röviden az MTI-nek a BHSE 21 éves világklasszisa.

Szabó Szebasztián pedig éppen fordítva élte meg a versenyt,

ugyanis szerinte túl erősen kezdett:

„Az elején majdnem a maximumon mentem, de így csak 80 méterig bírtam, utána viszont majdnem a víz alatt fejeztem be a versenyt. Az elődöntőben picivel lassabb kezdés kell, hogy a végét is bírjam, akkor lehet esélyem a fináléra is”.

Burián nyolcaddiként jutott tovább

A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes Burián 2:09.10 perces idővel nyolcaddiként jutott tovább, míg a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú – aki öt évvel ezelőtt Rióban ebben a számban hat századdal maradt le az aranyéremről – 2:12.84 perccel ért célba.

„Egyáltalán nem úsztam erősen, így nem is fáradt el, se a kezem, se a lábam. Tudtam energiát spórolni a péntek délelőtti elődöntőre, amire szükség is lesz. Most már két éve készülünk arra, hogy reggel kell tudni erősebben úszni, de a szervezet nem úgy van kitalálva, hogy ilyenkor legyen képes a legjobb teljesítményre. Nem véletlen, hogy még a világsztárok 90 százaléka is gyengébb időt ér el reggel” – értékelt Burián.

Hosszú Katinka a 20. helyen fejezte be szereplését

200 méter háton csütörtökön a tokiói olimpia úszóversenyén.

„Sejthető volt, hogy nem ez lesz életem úszása. Próbáltam a lehető legerősebben kezdeni, a vége pedig nagy küzdés lett. A versenyek hiányoztak a szokásos felkészülésemhez” – mondta Hosszú, aki így 400 méter vegyesen ötödik, 200 méter vegyesen hetedik lett a tokiói olimpián, míg a 200 méter pillangótól visszalépett.

A női 200 méter hát elődöntőjét magyar idő szerint pénteken 4.35 órától rendezik.

Nem jutott döntőbe a magyar vegyes vegyesváltó

Nem jutott döntőbe a 4x100 méteres vegyes vegyesváltó csütörtökön a tokiói olimpia úszóversenyén.

A Kovács Benedek, Halmai Petra, Márton Richárd, Gyurinovics Fanni összetételű magyar négyes 3:47.15 perces idővel a 15. helyen zárt.

„Három a magyar igazság” – utalt arra Márton Richárd, hogy Rióban kint volt, de nem úszott, míg Tokióban az első váltószereplésekor kizárták a négyest. „Rajtam kívül mindenkinek ez volt az első úszása olimpián, és büszkék lehetünk arra, hogy itt voltunk. Mindenki kihozta magából a maximumot.”