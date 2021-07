„Szilágyi Áron egy ember, aki az űrben jár a mezőnyhöz képest” – remekelt a férfi kardcsapat

Megosztás Tweet



Az 1996-os atlantai játékok óta először szerzett olimpiai érmet a magyar férfi kardcsapat, amely szerdán a harmadik helyen végzett Tokióban. Ráadásul az egyéniben győztes Szilágyi Áron két éremmel zárja az olimpiát.



Szilágyi Áron teljesítményére jelzőket is nehéz találni, és azt gondolom, hogy ez a csapat, mint ahogy a legutóbbi világversenyekről, úgy az olimpiáról is éremmel távozik. Büszkék lehetünk – mondta Nemcsik Zsolt olimpiai ezüstérmes kardvívó az M1-en.

Úgy folytatta, voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, Szatmári András az egyéni első fordulós kiesése után magára találni látszott, aztán az olaszok elleni elődöntőben sajnos neki nem ment a vívás, Szilágyi Áronnak is voltak kisebb hullámvölgyei, de Decsi Tamás maximálisan helytállt, és amikor be kellett állni, Gémesi Csanád is odatette magát, tehát csapatként viselkedett ez az együttes, ezt az elődöntőt kell majd kielemezni.

Szatmári magára akarta vállalni a vereséget, de ezzel – mint fogalmazott Nemcsik Zsolt – nagy terhet vett le a válláról és jól vívott a bronz éremért. Szilágyi Áronról azt mondta, hogy egy ember, aki az űrben jár a mezőnyhöz képest, fantasztikus fölényben van, mint taktikailag, technikailag, mind mentálisan, és fizikailag is nagyon erős, gyors, és ez az öt mérkőzéses olimpiai versenynap nk lett kitalálva, mást ez a tehr lenyom, őt nem.

A női kardozók kapcsán nagy kérdés Márton Anna térde, amelyről rossz hírek érkeztek.