Milák Kristóf: Annyira szétestem a gatya-ügy miatt, hogy úgy voltam vele, csak ússzuk le

A világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf olimpiai csúccsal nyert aranyérmet 200 méter pillangón a tokiói olimpia úszóversenyének szerdai napján. Milák a magyar olimpiai csapat harmadik érmét, közte a második aranyát nyerte a japán fővárosban, pedig a verseny előtt meggyűlt a baja a felszerelésével.



A 21 éves bajnok az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta: „A verseny előtt elszakadt a gatyám, így már beugráskor tudtam, hogy nem lesz meg a világcsúcs. Egy ilyen kis apróság is teljesen kiszakítja az embert a fókuszból. De nem vagyok csalódott, akár holnap Kecskeméten is lehet világcsúcsot úszni” – mondta Milák, aki hozzátette, most még azért van dolga Tokióban, mert szeretné megismételni a mostani sikerét 100 méteren is. Milák Kristóf humorérzékét megőrizve hozzátette: második alkalommal szakad szét rajta ez a fajta nadrág, „szóval valami hiba lehet a rendszerben”.

Már ekkor úgy gondolta, hogy nem lesz világcsúcs, úgy fogalmazott: „Annyira szétestem fejben most a gatya-ügy miatt, hogy igazából úgy voltam vele, hogy jó, akkor ússzuk le.”