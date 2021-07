Önnek mi eddig a legkellemesebb meglepetés az olimpián?

Megosztás Tweet



Alig pár napja kezdődtek el a tokiói olimpiai játékok, de már most több kellemes meglepetéssel találkozhattak a magyar szurkolók, ilyen volt például Vas Kata Blanka negyedik helye terepkerékpárban, Bicsák Bence hetedik helye triatlonban vagy Pupp Réka ötödik helye cselgáncsban.

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, hogy szerintük mi eddig a legkellemesebb meglepetés az olimpián? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

A 19 esztendős Vas Kata Blanka szenzációs teljesítménnyel, a címvédőt és a világbajnokot is megelőzve a negyedik helyen végzett kedden a hegyikerékpárosok női versenyében a tokiói olimpián, ezzel minden idők legjobb magyar kerékpáros eredményét érte el az ötkarikás játékokon.

A három szakágban jeleskedő, ötkarikás újonc Vas a 38 fős mezőny utolsó helyéről vágott neki a 20,55 kilométeres távnak, ám kiváló rajtjával már a nehéz terep elején előretört a harmadik helyre. Egy jobb kanyarban azonban elcsúszott, így a következő meredek részen fel kellett tolnia a kerékpárját, és visszaesett a tizedik pozícióba.

Az U23-as világbajnokságon hegyikerékpárban ezüst, terepkerékpárban ezüst- és bronzérmes Vas az utolsó körökben sorra hagyta le riválisait, és végül a három svájcit leszámítva mindenkit megelőzött.

Bicsák Bence felszabadultan nyilatkozott, miután a tokiói olimpián a triatlonosok között fantasztikus teljesítménnyel a hetedik helyen zárt, ezzel a sportág legjobb magyar eredményét érte el az ötkarikás játékok történetében.

Pupp Réka ötödik lett vasárnap a cselgáncsozók 52 kilogrammos súlycsoportjában a tokiói olimpián. Az Atomerőmű SE idei Eb-bronzérmese két győzelem után kikapott a negyeddöntőben a svájci Fabienne Kochertől, majd a dél-koreai Park Da Szolt verte, így következhetett a harmadik helyért a tekintélyes eredménylistával rendelkező Odette Giuffrida. Az olasz dzsúdós ezüstérmes volt Rióban, tavaly megnyerte az Európa-bajnokságot, idén pedig második lett, de több Grand Slam- és Grand Prix-győzelemmel is büszkélkedhet.

Ami az egymás elleni mérlegüket illeti, eddigi egyetlen találkozójukat a 26 éves rivális nyerte az idei Eb-n.

Második összecsapásuk elején Pupp Réka tűnt aktívabbnak, de aztán egy percen belül kétszer is az olasz próbált dobást indítani, majd újra, ennek következtében a magyar versenyzőt intette a bíró. A folytatásban is Giuffrida kezdeményezett, majd Pupp Réka is, ám végül értékelhető akció nélkül telt el a négy perc. Az aranypontig tartó ráadásból fél perc telt el, amikor az olasz ippont érően a földre csavarta Puppot, és nyert.

Címlapfotón: Bicsák Bence a célban a világméretű koronavírus-járvány miatt elhalasztott 2020-as tokiói nyári olimpia férfi triatlonversenyében július 26-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)