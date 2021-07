Ön szerint ki nyeri a Forma–1 Magyar Nagydíjat a hétvégén?

Megosztás Tweet



Pénteken, július 30-án kezdődik Mogyoródon a Forma–1-es Magyar Nagydíj, amelyre a tavalyi zárt kapus eseménnyel ellentétben idén már a szurkolók is kilátogathatnak. A Mercedes attól tart, visszavág a Red Bull; Max Verstappen nem lesz óvatosabb balesete után, a McLaren és a Ferrari pedig új fejlesztésekkel támad.

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, hogy szerintük ki nyeri a Forma–1 Magyar Nagydíjat? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

Öt nyeretlen hétvége után a Brit Nagydíjon újra sikerült győzelmet aratnia a Mercedesnek és Lewis Hamiltonnak. És miután Max Verstappen az első körös balesetük következtében kiesett, a hétszeres világbajnok csapatával együtt egyetlen nagy ugrással vissza is zárkózott az azt megelőző öt hétvégén fokozatosan elhúzó ellenfelére. Az egyéni tabellán 8, a csapatbajnokságban négy pont a hátrányuk, vagyis újra nyitott minden, és a hétvégi Magyar Nagydíj dönt arról, melyik gárda és versenyző vonul éllovasként az augusztusi nyári szünetre.

Pályafutása eddigi legnagyobb balesetét szenvedte el Max Verstappen a Brit Nagydíjon. Hatalmas erővel csapódott a védő gumifalnak, a holland autója totálkáros lett, ő viszont komolyabb sérülés nélkül megúszta a balesetet. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke korábban azt mondta, holland pilótája úgy érezte magát a baleset másnapján, mint aki bokszolt pár menetet Tyson Furyval.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko továbbra is úgy véli, hogy a baleset Hamilton hibája volt, és szerinte nincs is mit vitázni ezen. „Vannak adatok, amelyek megmutatják, de szabad szemmel is lehetett látni. Hamilton haladt hátul, nagyon messze a kanyar csúcspontjától, amit elvétetett.”

A McLaren pedig fejlesztésekkel készül a soron következő Magyar Nagydíjra, a Lando Norris és Daniel Ricciardo csapata ugyanis a konstruktőr-világbajnokság harmadik helyének megszerzését tűzte ki célul az évad végén.

A McLarennél tisztában vannak azzal, hogy elsősorban a Ferrarival kell idén megküzdeniük a konstruktőr-vb harmadik helyéért. Charles Leclerc, a Scuderia monacói pilótája két kör híján megnyerte az előző versenyt Silverstone-ban, és a vörösök a Hungaroringre is hoznak új fejlesztéseket. Carlos Sainz szintén kedveli a mogyoródi pályát, rendszerint erős versenyeket fut a Hungaroringen, így a spanyol akár idén is meglepetést okozhat a 36. Forma–1-es Magyar Nagydíjon.

A címlapfotó illusztráció.