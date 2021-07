Márton Anna és Pusztai Liza nyolcaddöntős női kardban

Megosztás Tweet



Márton Anna és Pusztai Liza a várakozásnak megfelelően bejutott a legjobb 16 közé a női kardozók hétfői egyéni versenyében a tokiói olimpián. Katona Renáta viszont a második asszóban kikapott jóval esélyesebb orosz ellenfelétől.

Márton 15–12-re verte az argentin Marija Belen Perez Maurice-t, de korántsem úgy alakult számára az ütközet, ahogy remélte. A 2015-ben világbajnoki bronzérmes vívó a decemberi országos bajnokságon térdszalagszakadást szenvedett, orvosi tanácsra azonban az a döntés született, hogy nem műtik meg, hanem az amúgy is erős combizomzatának további erősítésével igyekeznek kezelni a problémát.

Ez úgy tűnt, eredményre is vezetett, a márciusi, budapesti világkupán már gond nélkül vívott, meg is nyerte a versenyt, most viszont 4–4-es állásnál megbicsaklott a bal térde és sántikálva ápolást kért. Folytatni tudta a mérkőzést, de óvatos volt, ellenfele 8–5-ös vezetésénél következett a szünet. Ezután viszont sorozatban hat tust adott, majd 14–12-re is vezetett, amikor megint felszisszent egy akciónál, végül azonban sikerült befejeznie az asszót.

Az úgynevezett vegyes zónába sántikálva és rendkívül elkeseredett arccal érkezett.

„Egy rossz mozdulatnál kiugrott a térdem a helyéről. Most beveszek száz fájdalomcsillapítót, aztán meglátjuk” – mondta.

Hogy felmerült-e a visszalépés lehetősége, arra nemmel válaszolt.

A 2017-ben az Eb-harmadik Pusztai lassan találta meg a ritmust a tunéziai Amira Ben Saban ellen, de aztán ő is 15–12-vel lépett tovább.

„Szokásos első asszó volt. Nagyon izgultam, az első néhány tusban azt sem tudtam, hol vagyok, az első találatokat az izgalom miatt kaptam. Életem első olimpiáján vagyok, azt hiszem, ez természetes” – nyilatkozott.

Katona az egyéniben kétszeres világbajnok, Rióban ezüstérmes, csapatban olimpiai aranyérmes orosz Szofija Velikajával csapott össze, és a papírformának megfelelően simán, 15–4-re kikapott.