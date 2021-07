Siklósi Gergely a címvédőt legyőzve elődöntős párbajtőrben

Megosztás Tweet



A világranglista-vezető, világbajnoki címvédő Siklósi Gergely 15-12-re legyőzte a címvédő dél-koreai Park Szang Jungot, ezzel bejutott a legjobb négy közé a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói olimpián.

Siklósi Gergely a kínai Csao Tung ellen vív (Fotó: MTI/AP/Haszan Ammar)

A két vívó két éve, a budapesti vb-n a 32 között találkozott, akkor is Siklósi nyert, illetve tavaly, a heidenheimi világkupa döntőjében is ő örülhetett kettőjük asszója után.

Most is a magyar kezdett jobban, 4-2-es vezetéséig egylámpás, tiszta tusokkal jutottak el, utána pedig néhány együttes találat következett. Az első három perc után 6-6-ot mutatott az eredményjelző. A csata a folytatásban is szoros maradt, kéttusnyi különbséggel egyikőjük sem tudott ellépni egészen addig, amíg 10-8 nem lett a 25 éves Park javára. Siklósi folytatta az agresszív letámadást, a dél-koreai folyamatosan a pást végén táncolt.

A magyarnak az utolsó három perc elején sikerült fordítania, 11-10-re már nála volt az előny, amelyet a végéig nem is engedett ki a kezéből, az utolsó tus is egylámpás találat volt.

„Lélektani előny volt a múltunk, amely nekem kedvez, és jól is éreztem magam a páston. Szerintem ő jobban félt tőlem, mint én tőle, ez volt a döntő az asszó utolsó harmadában. Az volt a tervem, hogy domináljak, menjek előre, és várjak arra, hogy kiugorjon és megtámadjon, illetve a másik lehetőség az volt, hogy én letámadom őt. Bejött a taktika” – mondta az MTI-nek a rendkívül felszabadultnak, már-már lazának tűnő magyar sportoló.



Az elődöntős-döntős műsor magyar idő szerint 12 órától rajtol, a finálét pedig 14.15-kor rendezik.

A BHSE 23 éves vívója először a világranglistán ötödik olasz Andrea Santarellivel csap össze.

„Két éve őt is legyőztem a világbajnokságon, de ebből nem szabad messzemenő következtetést levonni. Most egy új verseny, egy új sztori következik” – jelentette ki Siklósi, akinek szűk két órája van az elődöntőig.

„Arra pont elég lesz ez az idő, hogy kipihenjem magam” – mondta.

Legutóbb, Rióban Imre Géza ezüstérmet szerzett a párbajtőrözők versenyében, magyar győztesig azonban egészen az 1972-es müncheni játékokig kell visszamenni, akkor Fenyvesi Csaba nyerte a fegyvernem egyéni versenyét.