A Napkirály flottájának tagja volt a Karib-szigeteknél feltárt francia fregatt

A fából készült teherszállító hajót nemcsak a mérete különbözteti meg a többi Karib-szigetek közelében fellelt hajóroncstól. Helytörténészek úgy vélik, hogy az antiguai halászok a Beaumont, egy francia kereskedelmi hajó roncsaira bukkantak, ami később egy magánszemély birtokába került. A kereskedő átnevezte Lyonra, és az amerikai polgárháború (1861–1865) idején is használták.

A hajót a tengerfenéken beazonosító kutatócsoportot Jean-Sebastian Guibert, a martinique-i Antillák Egyetem docense vezette. A hajó beazonosítását egy csúcstechnikát képviselő szonárberendezés, illetve magnetométer segítette.

Shipwreck discovered just eight feet under the surface of Antigua bay may be 18th century French naval ship Beaumont, which was used in the American Revolutionhttps://t.co/pNEckdnyGd

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) June 30, 2021