Márton Anita szeretné, ha kislánya is atletizálna

Az M2 Matricák – Gyerekjáték című műsora is olimpiai lázban ég. Az ötkarikás játékok ideje alatt hétvégente reggel jelentkező adásaikban hazánk egy-egy ismert sportolójával lehet megismerkedni. Elsőként Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökő avatta be sportága titkaiba a nézőket.

Márton Anita 11 éves korában kezdett el dobóedzésekre járni, húsz éves pályafutása alatt pedig közel 48 országban járt. Itthon Székesfehérvár a kedvenc versenyhelyszíne – mesélte mindezt az olimpikon az M2 Matricák – Gyerekjáték című műsorában.

A sportoló – aki 2016-ban 19.87 méteres országos csúccsal a harmadik helyen végzett a riói olimpia női súlylökésében – megismertette a nézőket az atlétika e szakágának szabályaival, technikájával, sőt, a műsorvezető, Hnatyszyn Vanda maga is kipróbálta a súlylökést.

„Nagyon fontos egy gyereknek, hogy sportoljon valamit és nagyon szuper lenne, ha az atlétikát, a súlylökést választaná” – vallotta be az olimpikon annak kapcsán, hogy szeretné-e ha kislánya a nyomdokaiba lépne.

A M2 gyerekcsatorna sportágakat és sportolókat bemutató sorozata az olimpia ideje alatt szombaton és vasárnap is jelentkezik. A délelőtt 8.20-kor kezdődő Gyerekjáték adásaiban több sportolóval is megismerkedhetnek a gyerkőcök. Július 25-én Karakas Hedvig Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes cselgáncsozó mutatja be sportágát.

Július 31-én Pétervári Molnár Bendegúz az evezés rejtelmeibe avatja be a nézőket, majd augusztus 1-jén Péni István sportlövő mutatkozik be. A műsor olimpiai adásait augusztus 7-én Gangl Edina vízilabdázó, illetve augusztus 8-án vasárnap Vogel Soma vízilabdázó zárja.

A Márton Anitával készült adás IDE kattintva nézhető újra.