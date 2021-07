Könnyedén menetelt a legjobb nyolc közé Szilágyi Áron

Megosztás Tweet



A kétszeres címvédő Szilágyi Áron parádés vívással bejutott a legjobb nyolc közé a férfi kardozók szombati egyéni versenyében a tokiói olimpián.

London és Rio de Janeiro bajnoka második asszójában újra 15–7-re bizonyult jobbnak az öt éve negyedik iráni Mojtaba Abedininél, a folytatásban pedig egy másik iráni, Ali Pakdaman vár rá, aki a 32 között Szatmári Andrást búcsúztatta.

Az első tust most is az ellenfél adta, de ez volt az első és az utolsó alkalom is egyben, hogy nála volt az előny. A folytatásban a Vasas 31 éves vívója a kilenc évvel ezelőtti, londoni teljesítményéhez hasonló könnyed vívással gyűjtögette a találatokat, a szünetben 8–1 volt az állás a javára. A 36 éves Abedini – a két évvel ezelőtti budapesti világbajnokság – bronzérmese, tehetetlennek tűnt, miközben az edzőjével egyeztetett, széttárta a karját és a fejét ingatva magyarázott.

Szilágyi a pihenő után sem vesztette el a fókuszt, 10–2-re és 11–4-re is vezetett, és ugyan a végén az ellenfél szépített, a győzelme ezúttal sem forgott veszélyben egy pillanatra sem.

„Az elejétől kezdve sikerült megvalósítanom azt, amit elképzeltem. Közben nem is nagyon változtattam az előkészítéseimen, mert működtek. A következő vetélytársam kicsit más stílusú, magasabb vívó, meglátjuk, hogy mivel tud előrukkolni”– nyilatkozott Szilágyi, aki a magyarok közül egyedüliként van még versenyben.

A negyeddöntők 8.55-kor kezdődnek. Az elődöntős-döntős programra közép-európai idő szerint 12 órától kerül sor.