Egy egész ország szurkolt Szilágyi Áronért

A járvány miatt az olimpia helyszínén nem lehetnek nézők, de így is rengetegen szurkoltak itthon Szilágyi Áronnak, és persze a többi magyar sportolónak is kivetítők, tévéképernyők előtt. Vasárnap is lesznek magyar érdekeltségű versenyszámok, szóval érdemes lesz jó korán felkelni – hangzott el az M1 Híradójában.