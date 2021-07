Kövesse nálunk a tokiói olimpia megnyitóját

A nyitóünnepségre is szigorú biztonsági előírások vonatkoznak: itt is kötelező a maszkviselés, a stadionban csak ezer VIP-vendég lehet jelen.

Az Olimpiai Stadionban zárt kapuk mögött sorra kerülő ünnepség az „Érzelmekkel egyesülve” (United by Emotions) címet kapta, és a tervezők célja, hogy a sport szerepét, valamint az olimpiai játékok értékeit emelje ki, miközben – többek között – Japán két meghatározó szimbóluma, a Nap, valamint a Fudzsi-hegy is „megjelenik” a stadion küzdőterén zajló előadásban.

A háromórásra tervezett nyitóünnepségen nagy hangsúlyt kap az esélyegyenlőség is.

A nemzetek bevonulásánál a magyarok 143.-ként érkeznek majd.

A tokiói olimpián 173 fős magyar csapat vesz részt.

A nyári olimpiai játékokat sokan a világ legrangosabb és legjelentősebb nemzetközi sporteseményének tartják. Idén 173 sportolóért izgulhatunk, akik egy sikeres szerepléssel a népességarányosan legtöbb nyári olimpiai aranyérmet szerző nemzetté tehetik Magyarországot.

A nyári olimpiák örök-éremtáblázatát az Egyesült Államok vezeti, a tengerentúliak több aranyat nyertek, mint ahány érme van a második helyen állónak – igaz, a rangsor külön kategorizálja Szovjetuniót és Oroszországot, utóbbi ezen a néven a 11. helyen áll. Az egy főre jutó érmek száma pedig Finnországban a legmagasabb, de rögtön ott vannak a magyarok a második helyen.

A tokiói olimpián 173 fős magyar csapat vesz részt, július 24-től egészen augusztus 8-ig.

A magyarok számára is javában zajlott az élet Tokióban az olimpia első napján: Valter Attila rótta a kilométereket, a női kéziválogatott Norvégiával játszott edzőmeccset, az első magyar induló, az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz az utolsó élesítést végezte, a sportlövő Major Veronika feltérképezte lőállását, az asztaliteniszezők egymás között „pötyögtek”, medencébe ugrott a női pólóválogatott, Kovács Zsófia pedig birtokba vette a tornaszereket.

Rendhagyó olimpiára készülünk, hisz hiába tudjuk, hogy a négyévenkénti világjáték páros évben van, a világot letaroló koronavírus-járvány felülírta a megszokott menetrendet, így a hivatalosan 2020. évi olimpiát idén, 2021-ben rendezik.

Hogy kinek melyik olimpia áll közel a szívéhez, ízlés kérdése. Sokakat még gyerekként szippant be az olimpiai láz annyira, hogy addig sosem nézett sportágak miatt is fölébrednek hajnalban, átszervezik a napjukat, hogy élőben lássák a történelmi pillanatot, amikor személyes kedvenceik születnek, mert a drukkolás izgalma által részesévé válhatnak a győzelemnek.

De az olimpiai élmény túlmutat a személyesen. Minden nemzet tagjaiban megszületik az érzés, a felerősödő közösségtudat, ami áthatja és összeköti a lelátókon és képernyő előtt ülőket azokkal, akik épp a pályán készülnek életük legjobb teljesítményét nyújtani.

Mutatjuk a tokiói olimpiát számokban.

Az eredetileg 2020 nyarára tervezett játékokat az ötkarikás mozgalom történetében rendhagyó módon, a koronavírus-járvány miatt, egy évvel el kellett halasztani. A japán fővárosban terjedő fertőzés miatt az a döntés született, hogy a versenyeket nézők nélkül, üres lelátók előtt rendezik meg. Zárt kapus játékokra még soha nem volt példa, az idei olimpiát sokan már a csonka moszkvai és Los Angeles-i játékokkal helyezik egy kategóriába.

A világjárvány közepette rendezett olimpia szigorú karanténszabályok és ellenőrzés mellett zajlik majd, a szabályok súlyos megsértéséért pedig akár kiutasítás is járhat.

A sportolókat és a kísérőket az elutazásuk előtti három napon belül kétszer is tesztelni kell, Japánba érkezésükkor újabb ellenőrzés vár rájuk, és a versenyek alatt is rendszeresek lesznek a tesztelések. Az olimpiai helyszínekre való belépéskor mindenki testhőmérsékletét ellenőrzik, s kötelező a maszk viselése is. A résztvevőknek mindvégig egyfajta „buborékban” kell maradniuk az olimpiai falu, a verseny- és tréninghelyszínek között, csak kijelölt járművekkel közlekedhetnek és csak engedélyezett helyeken étkezhetnek. Továbbá a versenyzők nem keveredhetnek egymással, akinek véget ért a versenye, annak azonnal haza kell utaznia.

A tokiói olimpia létesítményeinek többsége két nagy zónában helyezkedik el, de egyes versenyeket – ahogy a korábbi játékokon is – a fővárostól távolabb rendeznek meg. A labdarúgó-mérkőzéseknek öt helyszín ad otthont.

Az úgynevezett Örökségi zónában található több olyan létesítmény, melyet már az 1964-es olimpián is használtak, míg a Tokiói-öböl zónája az innovatív városfejlesztés modellje, amely a házigazdák elképzelései szerint a város izgalmas jövőjét szimbolizálja.

Az olimpiai falu a két zóna érintkezési területére, a játékok szellemi és fizikai középpontjába került, a televíziós és sajtóközpontot pedig az öbölzónában alakították ki.

A 2021. július 23. és augusztus 8. között sorra kerülő tokiói olimpián 42 helyszínen bonyolítják le a versenyeket.

Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára kimondottan elégedett azzal, hogy 173 magyar sportoló vehet részt a pénteken kezdődő tokiói olimpián.

„Óriási dolog, hogy ilyen nehéz helyzetben ilyen sok sportoló fogja képviselni hazánkat. Nagyon elégedett vagyok, hiszen a legutóbbi két olimpián nem volt ilyen magas a sportolói létszám” – nyilatkozta az M1-en Szabó Tünde, aki kiemelte, hogy hetven egyesületből, 23 sportágban indulnak majd a magyarok Japánban.

Az államtitkár közölte, már sok helyen elhangzott, hogy 15 érem reális lehet a küldöttségtől, és azt gondolja, hogy ezt valóban el fogják érni a magyarok. A sportolók számára nézők nélkül nem lesz ugyanaz az olimpia, de a buborékrendszerben lebonyolított hazai versenyek során már alkalmazkodhattak a speciális körülményekhez, amelyek így nem érik őket újdonságként.

„Reméljük, minél csillogóbb érmekkel térnek haza” – tette hozzá. „Ez egy olyan olimpia lesz, amelyre mindenki emlékezni fog, akár sportoló, akár sportvezető, akár sportszakember” – vélekedett Szabó Tünde.

Kobajashi Kentarót, az olimpia nyitóünnepségének rendezőjét, kreatív vezetőjét egy nappal az ünnepség előtt bocsátották el egy olyan videó miatt, amelyben a holokauszttal viccelődik. Kobajasi azt nyilatkozta, hogy megbánta szavait.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) átfogalmazta az ötkarikás mozgalom jelszavát.

Az olimpiai mottó Thomas Bach NOB-elnök javaslatára a jövőben nem „gyorsabban, magasabbra, erősebben”, hanem „gyorsabban, magasabbra, erősebben – együtt”.

„Erősíteni kell a szolidaritás eszméjét, mert a modern világ kihívásait már senki sem tudja egyedül kezelni” – jelentette ki a 67 éves német sportdiplomata.

A változtatást az alapelveket tartalmazó Olimpiai Chartába is átvezetik.

