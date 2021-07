Halló, itt Tokió! – olimpiai műsorfolyam a Kossuth Rádióban

Megosztás Tweet



Élő tokiói helyszíni kapcsolás és sportos témák minden nap az ötkarikás játékok ideje alatt a Kossuth Rádióban, amely – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyásával – az olimpiai játékok hivatalos közvetítője. A Halló, itt Tokió! július 24-től két héten keresztül várja hajnaltól délutánig a hallgatókat.

Július 24-től az ötkarikás játékok ideje alatt minden nap hajnal 3 és 6 óra, valamint reggel 9 és délután 16 óra között jelentkezik a Kossuth Rádió Halló, itt Tokió! című műsora, amely egy több órás műsorfolyam lesz az olimpia ideje alatt.

„Ez idő alatt a Kossuth Rádió helyszínen tartózkodó négy kommentátora közvetíti majd a hallgatóknak az olimpiai eseményeket, főként a magyar vonatkozásúakat. Rugalmasan kezeljük a műsoridőt, hiszen változó hosszúságú lehet egy-egy kapcsolás, nem mindegy ugyanis, hogy egy hosszabb kézilabdamérkőzés, vagy egy rövidebb úszószám zajlik majd a helyszínen. Számítani lehet körkapcsolásokra is, kommentátoraink ugyanis más-más sportprogramra várják a Kossuth Rádió hallgatóit” – mondta Siklósi Beatrix csatornaigazgató.

A rádió magazinműsorai is igazodnak e jelentős eseményhez, tematikájukban a sport, az egészséges életmód, az olimpiák története, magyar vonatkozású sikerek is szerepelnek, de a rendező ország kultúrájához tartozó érdekességekről, történelméről, gasztronómiájáról is hallhatnak a Kossuth Rádióban.

Természetesen a játék sem marad el, minden nap valamilyen olimpiai témájú kérdés hangzik el a műsorfolyamban, a leggyorsabb helyest választ adó hallgató pedig ajándékot kap.

Az ötkarikás játékok eseményeit a Kossuth Rádió mellett az M4 Sport és a Duna Televízió képernyőjén, valamint az m4sport.hu öt ingyenesen elérhető webes csatornáján lehet követni. A menetrend kapcsán az m4sport.hu Tokyo 2020 című oldalát érdemes böngészni.

