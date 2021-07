Háború zajlik a svéd média és a transzneműeket képviselő aktivisták között

Egy svéd újságíró számos műsorban foglalkozott a nemi identitászavarral rendelkező tizenéves lányok helyzetével, a transzneműeket képviselő aktivisták azonban ezt támadásként értékelték, mivel úgy vélik, hogy a különböző médiumok csak kihasználják és gyűlölik őket.

A valóság az, hogy azért szükséges ilyen sokszor beszélni erről a témáról, mert a nemváltás kérdése rengeteg konfliktust generál.

