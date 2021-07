Brisbane rendezheti a nyári olimpiát 2032-ben

A tagok szerdán, a NOB tokiói 138. teljes ülésén szavaztak az ausztrál városról, amely egyedüli jelölt volt, miután a szervezet végrehajtó bizottsága júniusban Brisbane-t javasolta rendezőnek.

A NOB február végén jelentette be, hogy célzott párbeszédet folytat Brisbane-nel a rendezésről, ami általános meglepetést váltott ki a sportvilágban, különösen a 2032-es rendezésben reménykedő, vagy azon gondolkodó országok, városok, nemzeti ötkarikás bizottságok körében.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG

