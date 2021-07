Ukrán kihívót kapott Joshua a nehézsúlyú bokszbajnoki címért

A 31 éves Joshua mind a három jelentős bokszszervezet – a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBF), az Ökölvívó Világszervezet (WBO) és az Ökölvívó Világszövetség (WBA) – profi nehézsúlyú bajnoki övét birtokolja. A szervezetek szabályai szerint köteles volt elfogadni ukrán ellenfele kihívását.

A korábban profiként Németországban bokszoló Klicsko-fivéreket, Vlagyimirt és Vitalijt példaképének tartó ukrán eddigi mérlege: 18 mérkőzésből 18 győzelem.

Anthony Joshua will fight Oleksandr Usyk at the Tottenham Hotspur Stadium on Saturday 25 September, live on Sky Sports Box Office.

