Embervadászat New Yorkban: a polgárok helyett a BLM-feliratokra vigyáznak?

A minapi, manhattani rablás súlyos, megoldatlan társadalmi problémákat vet fel.

A manhattani metróban történt rablási kísérlet során az elkövető megpróbálta erőszakkal elvenni egy fiatalember hátizsákját. Az áldozat anyjával együtt hanyatt esett a metró lépcsőjén.

A fiú segítségért kiáltott. Anyja feje erősen vérzett – mondta az egyik szemtanú a New York Postnak.

Az 58 éves Than Htwe-t súlyos fejsérülése miatt megoperálták, és továbbra is kritikus állapotban van – írta a New York Daily News. 22 éves fia könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az elkövetőről egy térfigyelő kamera felvételt készített, és a New York-i rendőrség megosztotta azt a Twitteren, hogy minél előbb kézre kerítse az elkövetőt.

🚨WANTED for ATTEMPTED ROBBERY: On 7/17 at 9:40 AM, inside the Canal St "N" subway station in Manhattan, the suspect tried to forcibly remove a bag, causing two victims to fall down the stairs, leaving one victim in critical condition. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/hRiM0brDZa

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 18, 2021