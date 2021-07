Az utolsó pillanatban törölhetik az olimpiát, ha romlik a járványhelyzet

Ezt Muto Tosiro újságírói kérdésre válaszolva mondta el keddi sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy folyamatosan figyelik a fertőzöttek számát, és szükség esetén megtárgyalják a lehetséges forgatókönyveket.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a játékokon részt vevő sportolóknak a versenyük előtt hat órával negatív koronavírustesztet kell szolgáltatniuk ahhoz, hogy induljanak.

Fukushima Azuma Stadium 🏟️ is ready to open the #Tokyo2020 Olympic Games pic.twitter.com/piiwQJDa3I

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) July 19, 2021