Üzenetet hagyott az eltűnt ugandai súlyemelő

A 20 éves Julius Ssekitoleko írásos üzenetében – a Kyodo japán hírügynökség beszámolója szerint – annyit rögzített: nem akar hazatérni.

„Nem térek vissza olyan országba, ahol annyira nehéz az élet. Japánban akarok dolgozni” – idézte a japán hírügynökség a versenyzőt, aki a hotelt elhagyva a feltételezések szerint vonatjegyet vásárolt és elindult Nagoya felé.

UPDATE: Ugandan weightlifter, Julius Ssekitoleko has gone missing during an Olympic training camp in Japan, one week before the Tokyo Games open, officials said Friday

