Súlyos aberráció helyett szexuális orientáció? – Nyugat-Európa szemet huny a pedofília felett

Több nyugat-európai országban a politika legmagasabb szintjén is elnézőek a gyermekbántalmazókkal. Sok esetben pedig maguk is érintettek voltak gyermekek szexuális kihasználásával kapcsolatos ügyekben. Mindez annak köszönhető, hogy nyugaton megjelent egy új tendencia, elkezdtek érzékenyíteni a pedofília iránt. Elkezdték hangoztatni, hogy ez nem egy súlyos aberráció, hanem egyfajta új szexuális orientáció.



Az önfeledt gyerekkor sok esetben hamar kettétörhet. Az Európa Tanács becslése szerint a kontinensen minden ötödik gyermek a szexuális erőszak valamelyik formájának áldozatává válik. Ez történhet online, amikor például gyerekekről készült szexuális tartalmú képeket, felvételeket osztanak meg egymással emberek, de történhet úgy is, hogy szexuális együttlétre kényszerítenek gyerekeket.

A V4NA hírügynökség összefoglalója szerint ráadásul

Franciaországban például tavaly nyáron egy tizenöt éves kiskorú szexuális zaklatása miatt elítélt pedofilt választottak meg az egyik kisváros polgármesterének. 2009-ben pedig az akkori szocialista kormány kulturális miniszteréről, Frederic Mitterrandról derült ki, hogy Thaiföldön fiúknak fizetett szexuális szolgáltatásokért. A kormány több tagja is a miniszter védelmére kelt. Michele Alliot-Marie francia igazságügyi miniszter akkor azt nyilatkozta, hogy a kollégája nagyon jó miniszter.

Mitterrand A rossz élet című könyvében fájdalmas gyermekkoráról, és a homoszexualitásáról ír, és arról is értekezik, hogy rossz szokása Thaiföldön fiúkért fizetni.

A miniszter

könyvének megjelenése után négy évnek kellett eltelnie, hogy a pedofília vádja megfogalmazódjon ellene, és a televízióban kelljen magyarázkodnia.

A France3 tévében tagadta a pedofil vádakat, azzal védekezett, hogy ő nem pedofil, csak lazán használja a fiú kifejezést.

Mindenképp árulkodó, hogy Európa kritizálja a magyar gyermekvédelmi törvényt, viszont saját háza táján e tekintetben nem tesz rendet – mondta Palóc André, a Századvég vezető elemzője az M1 Unió 27 című műsorában. Hozzátette, azt látjuk, hogy több nyugat-európai országban a gyermekvédelem nem azzal a hangsúllyal, és nem azzal a prioritással jelenik meg, ahogy annak meg kéne jelennie.

Abban egyet kéne értenie mindenkinek, minden szakértőnek, politikusnak is és úgy általában a társadalomnak, hogy a gyermekvédelem az egyik legfontosabb feladat.

Elbagatellizálták, szemet hunytak felette, megértéssel kezelték számos alkalommal a pedofíliát Nyugat-Európában. Hollandiában még pártot is alapíthatnak a pedofilok – hívta fel a figyelmet összeállításában a V4NA hírügynökség. A politikai színtéren ismert Daniel Cohn-Bendit esete is, akit szintén pedofíliával vádoltak meg néhány évvel ezelőtt. A zöldpárti politikus egy 1975-ben megjelent könyvében arról írt, hogy

amikor tanár volt, néhány alkalommal a gyerekek lehúzták a nadrágsliccét, majd megsimogatták őt. Később egy francia műsorban egy hihetetlenül erotikus játékról beszélt egy ötéves kislánnyal.

Dániában 19 évig 1985-2004-ig működhetett egy pedofil szervezet, weboldala jelenleg is megtalálható, és aktív tagokkal is rendelkezik. 1996. június 23-án a pedofil szervezetnek nyolcvan regisztrált tagja volt, és egy nemzetközi kongresszust is tartottak Dániában. Emellett kapcsolatban álltak az Ipce nemzetközi pedofil szervezettel is – derül ki az Origo cikkéből.

2000-ben egy dán tévés dokumentumfilmes csapat titokban elkezdte kivizsgálni a csoportot. A tagok megmutatták, hogy titkos internetes chatszobákban cserélnek gyermekpornográfiát, és ott adnak tanácsokat egymásnak arról, hogy miként lehet gyermekekkel felvenni a kapcsolatot.

Végül csak 2004-ben oszlatták fel a szervezetet, miután a Dagbladet dán újságban megjelent egy felhívás, ami a szervezet feloszlatására szólított fel.

Nem tartotta szükségesnek a pedofilok nyilvántartását az igazságügyi miniszter Finnországban. Mint mondta,

„Finnországnak nincs szüksége arra, hogy nyilvántartásba vegyék a pedofilokat”.

2013-ban Anna-Maja Henriksson akkori igazságügyi miniszter azután beszélt arról, miután kritikával illetett egy Facebook-csoportot, ahova a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt elítélt emberek fényképeit és személyes adatait töltötték fel.

Bár a Facebook letiltotta a csoportot, a csoport fenntartói, akik magukat pedofil vadászoknak nevezik, létrehoztak egy újat azonos funkcióval, és kezdeményezték, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan hozzanak létre egy online nyilvántartást, ahova regisztrálják azokat a személyeket, akik szexuálisan zaklattak kiskorúakat.

Miután a miniszter nehezményezte, hogy az állampolgárok nyilvántartást vezetnek a szexuális bűnözőkről, a rendőrség elkezdte vizsgálni a csoport tevékenységét, és nem hagyták jóvá a csoport hivatalos szervezetté történő bejegyzését.

Németországban, a kormányzó szociáldemokraták egyik vezetőségi tagjáról, Sebastian Edathyról derült ki, hogy 2005-től kezdődően egy kanadai képkereskedőtől videókat vásárolt meztelen gyermekekről.

A Bundestag volt tagja gyermek- és ifjúsági pornográfiát tartott a laptopján, de azt állította, hogy nem tett semmit törvénytelenül. Ennek ellenére Észak-Afrikába költözött.

A Bundestag nyomozói bizottsága az ügy kapcsán először azt akarta kideríteni, hogy hány pártbéli hivatalos személy tudott a titkos nyomozásról, mivel valaki az ügy kezdete előtt figyelmeztette a pedofil képviselőt, aki így a legfontosabb nyomokat el tudta tüntetni. A fő bizonyítékok eltűnése ellenére az SPD politikusának a verdeni járásbíróság előtt kellett felelnie a tetteiért, ahol bűncselekmény elkövetésével gyanúsították.

Edathy a bíróság előtt

nem tagadta, hogy meztelen fiúkról vásárolt képeket, de azzal indokolta, hogy a művészettörténelemben a férfi aktoknak, beleértve a gyermek- és ifjúsági aktot, nagy hagyománya van.

Ezen a tárgyaláson a Kanadából vásárolt képek nem voltak a nyomozati anyag részei, azonban a Hannoveri ügyészség azzal vádolta meg Edathyt, hogy a Bundestag számítógépein keresztül szerzett be gyermek pornográf anyagokat, amiket később az üzleti laptopjára küldött át.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung kutatásai szerint

a videóknak olyan címei voltak, mint Julian6yo és Victor6yo, ami arra utal, hogy a videókon szereplő gyerekek 6 évesek voltak.

Emellett Edathy lakásán egy olyan videó is előkerült, amit az ügyészség egyértelműen gyermekpornográfiának minősített.

Az ügy fő bizonyítéka, a Bundestag irodai laptopja azonban eltűnt. Edathy 2014 február 12-én jelentette az ellopását. Állítása szerint egy vonatozás során miközben elment dohányozni, valaki ellopta. Fontos megjegyezni, hogy az SPD politikusa ekkor már tudott az ellene felhozott vádakról, mivel két nappal korábban a házát átkutatták.

Az eljárás végül úgy végződött, hogy az ügyet elvetették, a politikus a párt tagja maradt, bár felfüggesztette a tagságát.

Az Alapjogokért Központ felmérése szerint az emberek igenis elítélik a gyerekek elleni erőszakot. A válaszadók 91 százaléka szerint szigorúan kell büntetni a pedofíliát, 92 százalékuk úgy véli, a pedofília bűncselekmény. Mindössze két százalékuk mondta azt, hogy ez egy betegség, és emiatt nem kéne büntetni – mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője.

Hozzátette, az elmúlt években, nagyjából egy évtizede,

Nyugat-Európában megjelent egy új tendencia, elkezdtek érzékenyíteni a pedofília iránt. Elkezdték hangoztatni, hogy ez nem egy súlyos aberráció, hanem egyfajta új szexuális orientáció.

Hollandiában még politikai pártot is akar alapítani egy vállaltan pedofil személy azért, hogy legalizálják a gyerekekkel folytatott szexet. A politikai pályára készülő férfi szerint a gyerekek, ahogy el tudják dönteni, hogy kérnek-e fagyit, azt is el tudják dönteni, hogy akarnak-e szexet.

Palóc André szerint sokkal erőteljesebb és határozottabb, egyértelmű fellépésre van szükség, hogy mindezt elkerüljük. Arra lenne szükség, hogy az unió e tekintetben lépjen fel várjon el egy egységes európai álláspontot, és húzzon egy vonalat, hogy mi az, ami megengedhető, és mi az, ami nem. Világossá kéne tennie, hogy a gyermekvédelem kérdésében semmilyen szexuális abúzus, közeledés, tartalomgyártás vagy fogyasztás nem megengedhető.

Az új magyar törvény világosan rögzíti, hogy a gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet. Az iskolai nevelés nem állhat ellentétben a szülő akaratával, az legfeljebb csak kiegészítő lehet, formáját és tartalmát pontosan meg kell határozni, és a szülők egyetértéséhez kell kötni.

A címlapfotó illusztráció.