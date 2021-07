Mikor keljünk fel az olimpia alatt? Mutatjuk, az éremesélyes magyar sportolók programját!

Megosztás Tweet



Pontosan egy hét múlva rendezik meg a koronavírus-járvány miatt 2020-ról 2021-re halasztott tokiói nyári olimpia nyitóünnepségét – ennek apropóján (a teljesség igénye nélkül) összegyűjtöttük a legnagyobb magyar éremesélyesek programját, esetleges döntőjüknek pontos vagy várható időpontját.

A járványhelyzet miatt zárt kapuk mögött rendezik meg a tokiói olimpiát, ám az M4 Sportnak és az m4sport.hu-nak köszönhetően semmiről sem maradhatnak le a sportrajongók – igaz, ez néha éjszakázással jár majd, hiszen a hétórás időeltolódás miatt több döntőre is magyar idő szerint hajnalban kerül sor. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy mikor drukkolhatunk az éremszerzésre előzetesen leginkább esélyesnek tartott magyar sportolóknak, ha valóban eljutnak a döntőig, továbbá a válogatásunkban a mindig kiemelt figyelemmel kísért csapatsportokban szereplő válogatottjaink (női és férfi vízilabda-válogatott, női kézilabda-válogatott) csoportmérkőzéseinek időpontjait is feltüntettek.

Az egyéni sportoknál csak a döntők (pontos vagy várható) időpontját emeltük ki, de kedvenceinknek természetesen már az odavezető úton is szurkolhatunk majd a képernyők előtt. Az összeállításban megjelölt időpontok magyar idő szerint értendők, forrásuk az olimpia hivatalos honlapja, az olympics.com.

JÚLIUS 24., SZOMBAT

14.15: vívás, férfi kardvívás, egyéni, döntő

14.45: tekvandó, férfiak, 58 kg, döntő

A július 23-i nyitóünnepség után nem kell sokat várnunk az első éremesélyes magyar sportoló bemutatkozására, hiszen július 24-én máris pástra lép London és Rio olimpiai bajnoka, Szilágyi Áron. A férfi kadvívóink (Szilágyi mellett Decsi Tamás és Szatmári András indul még egyéniben) magyar idő szerint hajnalban kezdenek, reményeink szerint pedig a 14.15 órakor kezdődő döntőben legalább egyikükért szoríthatunk majd.

Szilágyi Áron magyar kardvívó (Fotó: EPA/Tibor Illyes)

A mindössze 18 éves Salim Omar 2021-ben robbant be a köztudatba azzal, hogy az 54 kilogrammos súlycsoportban megnyerte a szófiai tekvandó Európa-bajnokságot. A Los Angelesben élő és készülő versenyző az olimpián 58 kg-osok között indul, de a célja nem kisebb, mint az aranyérem megszerzése.

JÚLIUS 25., VASÁRNAP

4.12: úszás, női 400 m vegyes, döntő

4.30: férfi vízilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Görögország

8.30: sportlövészet, férfi légpuska, 10 m, döntő

14.15: vívás, férfi párbajtőr, egyéni, döntő

14.30: női kézilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Franciaország

Az úszók július 24-én kezdik meg a szereplésüket az olimpián, az első érmeket pedig másnap már ki is osztják – az úszódöntőket helyi idő szerint délelőtt rendezik meg, ez azt jelenti, hogy itthon hajnalban szoríthatunk majd a mieinknek. Július 25-én többek között női 400 méteres vegyes úszásban is bajnokot avatnak, s reményeink szerint ezúttal is a szám címvédőjének, Hosszú Katinkának a nyakába kerül majd az aranyérem a finálé után.

Péni István zaklatott felkészüléssel a háta mögött utazik Tokióba, az olimpiára azonban így is Európa-bajnoki aranyéremmel hangolt a férfi légpuskások versenyében. A 24 éves sportlövő mindkét egyéni számában vezeti a világranglistát, így nem lenne meglepetés, ha éremmel vagy akár érmekkel a nyakában érkezne haza.

Péni István sportlövő edz a II. Európa Játékokon (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A 2019-es budapesti világbajnokságon aranyérmet szerző, a világranglistát jelenleg is vezető Siklósi Gergely jó eséllyel száll harcba a dobogós helyezések egyikéért. A 23 esztendős párbajtőrözőnek július 25-én szurkolhatunk majd a képernyő előtt – reméljük, egészen a délutáni döntőig eljut majd.

JÚLIUS 26., HÉTFŐ

8.30: női vízilabda, csoportmérkőzés, Orosz csapat–Magyarország

11.30 körül: cselgáncs, nők, 57 kg, döntő

A 2020-as Európa-bajnokságon aranyérmet szerző Karakas Hedvig minden bizonnyal Tokióban sem szeretné lejjebb adni – reményeink szerint a 2012-es az olimpián az 5., 2016-ban a 7. helyen záró cselgáncsozó ezúttal egészen a döntőig menetel majd.

JÚLIUS 27., KEDD

4.00: női kézilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Brazília

8.50: sportlövészet, légpuska, vegyes csapat, 10 m, döntő

11.20: férfi vízilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Japán

A Mészáros Eszter és Péni István egyaránt jó formát mutatott az utóbbi időben, így a párosuk éremszerzésre esélyesként vehet részt az olimpián most debütáló légpuska vegyes páros versenyszámban.

JÚLIUS 28., SZERDA

3.41: úszás, női 200 m vegyes, döntő

3.49: úszás, férfi 200 m pillangó, döntő

7.00: női vízilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Egyesült Államok

12.30: vívás, férfi kardvívás, csapat, döntő

12.40 körül: cselgáncs, férfiak, 90 kg, döntő

Ha minden jól megy, július 28-án több magyar érdekeltségű döntőt is láthatunk majd. A női 200 méteres vegyes úszás fináléjában jó eséllyel Hosszú Katinkának szurkolhatunk, majd kevesebb mint tíz perccel később jön 200 méteres pillangóúszás döntője, amelynek toronymagas esélyese a világcsúcstartó Milák Kristóf, mellette pedig reményeink szerint Kenderesi Tamás is az éremért csatázik majd.

A férfi kardcsapatunk is ott van az éremesélyesek között, igaz, Szilágyi Áronéknak akárcsak egyéniben, csapatban is rendkívül kemény riválisokon át vezethet az út a fináléig.

Tóth Krisztián a riói olimpián helyezetlenül zárt, ám a 2021-ben mutatott teljesítménye bizakodásra ad okot: a lisszaboni Európa-bajnokságon, majd a budapesti világbajnokságon is bronzérmet szerzett – reméljük, a 27 esztendős cselgáncsozót ez a lendület Tokióban is éremig repíti majd.

JÚLIUS 29., CSÜTÖRTÖK

3.00: férfi vízilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Dél-Afrika

3.49: úszás, női 200 m pillangó, döntő

12.30: női kézilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Orosz csapat

A július 29-i úszóprogram második döntőjét követően reményeink szerint újabb magyar éremnek tapsolhatunk majd: a 200 pillangón 2019-ben világbajnoki címet nyerő Kapás Boglárka jó eséllyel csütörtök hajnalban úszhat döntőt.

JÚLIUS 30., PÉNTEK

7.50: sportlövészet, női sportpisztoly, 25 m, döntő

11.20: női vízilabda, csoportmérkőzés, Japán–Magyarország

Major Veronika világcsúcstartóként utazik Tokióba, így minden esélye megvan arra, hogy bejusson a sportpisztolyosok nyolcas döntőjébe – sőt, ha már ott van, az Európa-bajnok sportlövőtől az éremszerzés sem elképzelhetetlen.

JÚLIUS 31., SZOMBAT

7.00: férfi vízilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Egyesült Államok

12.30: női kézilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Spanyolország

AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP

7.00: női vízilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Kína

AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ

9.15: női kézilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Svédország

AUGUSZTUS 3., KEDD

3.00: férfi vízilabda, csoportmérkőzés, Magyarország–Olaszország

5.21: kajak-kenu, férfi K–1, 1000 m, döntő

5.47: kajak-kenu, női K–2, 500 m, döntő

7.33: vitorlázás, finndingi, éremfutam

Délután (pontos időpont aznap derül ki): birkózás, kötöttfogás, 77 kg, döntő

A kajak-kenu az előfutamokkal augusztus 2-án kezdődik, másnap pedig már négy számban is érmeket osztanak. Ebből kettőben – férfi K–1 1000 m és női K–2 500 m – szinte biztosan magyarokért is szoríthatunk: előbbiben remélhetőleg Kopasz Bálint és Varga Ádám is az aranyéremért küzd majd, utóbbiban pedig a Kozák Danuta, Bodonyi Dóra páros célozhatja meg a dobogó legfelső fokát.

Szeged, 2019. augusztus 23.

Kozák Danuta a női kajak egyesek 500 méteres versenyének előfutamában a szegedi kajak-kenu világbajnokságon 2019. augusztus 23-án.

MTI/Kovács Tamás

A 77 kilogrammos kötöttfogású birkózók között 2019-ben világ-, 2021-ben pedig Európa-bajnoki címet szerző Lőrincz Tamás első kiemeltként, remek felkészüléssel a háta mögött készülhet az olimpiára, így minden esélye megvan rá, hogy éremmel térjen haza Tokióból.

AUGUSZTUS 4., SZERDA

Délután (pontos időpont aznap derül ki): birkózás, kötöttfogás, 67 kg, döntő

Délután (pontos időpont aznap derül ki): birkózás, kötöttfogás, 87 kg, döntő

23.30: hosszútávúszás, férfiak, 10 km

Augusztus 4-én reményeink két kötöttfogású birkózónak is jelenése lesz az érmekért vívott csatában: a testvéréhez hasonlóan első kiemelt Lőrincz Viktor 87 kg-osok, Korpási Bálint pedig eredeti súlycsoportjánál eggyel lejjebb, a 67 kg-osok között állna fel a dobogóra.

A hosszútávúszók 10 kilométeren mérethetik meg magukat a tokiói olimpián, a férfiak mezőnyében pedig Rasovszky Kristóf is ott lesz. A világ- és kétszeres Európa-bajnok úszónk a 2021-es budapesti Eb-n váltóban szerezett bronzérmet, Japánban azonban egyéniben is dobogóra állna.

AUGUSZTUS 5., CSÜTÖRTÖK

5.21: kajak-kenu, női K–1, 500 m, döntő

Augusztus 5-én az ötszörös – reméljük, a páros miatt addigra már hatszoros… – olimpiai bajnok Kozák Danuta, illetve Csipes Tamara is minden bizonnyal érdekelt lesz a női kajakosok 500 méteres egyéni távjának fináléjában – sőt, reményeink szerint az érmekért zajló csatában is főszereplők lesznek.

AUGUSZTUS 6., PÉNTEK

12.30: öttusa, nők, laser run (utolsó szám)

Gulyás Michelle mindössze 20 éves, a 2021-es kairói öttusa-világbajnokságon azonban máris bronzérmet szerzett egyéniben és vegyes váltóban is. Az olimpián utóbbi versenyszám nem lesz, egyéniben azonban egy újabb kiemelkedő teljesítménnyel akár a dobogót is elérheti.

AUGUSZTUS 7., SZOMBAT

4.22: kajak-kenu, női C–2, 500 m, döntő

5.00: kajak-kenu, női K–4, 500 m, döntő

5.19: kajak-kenu, férfi K–4, 500 m, döntő

9.30: vízilabda, nők, döntő

12.30: öttusa, férfiak, laser run (utolsó szám)

Délután (pontos időpont aznap derül ki): birkózás, szabadfogás, 65 kg, döntő

Augusztus 7-én rendezik meg a gyorsasági kajak-kenu utolsó versenyszámait a tokiói olimpián – ha minden jól megy, akkor újabb magyar érmeknek örülhetünk majd. A kenusoknál a Takács Kincső, Balla Virág duó jó eséllyel odaérhet a dobogóra 500 méteren, majd reményeink szerint a két záró számban, a női (Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Bodonyi Dóra) és férfi (Béke Kornél, Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Tótka Sándor) kajaknégyesünk is éremért csatázhat.

A női vízilabdatorna szombaton zárul: reméljük, Bíró Attila csapata is vízbe ugorhat majd a 6.40-kor kezdődő bronzmeccsen vagy a 9.30-as fináléban, és sorozatban három negyedik hely után ezúttal éremmel tér haza az ötkarikás játékokról a magyar női vízilabda-válogatott.

Budapest, 2021. július 5. Leimeter Dóra, a magyar válogatott játékosa a vízilabda SEAT Kupa női vízilabda felkészülési tornán Kanada ellen játszott mérkőzésen a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2021. július 5-én. Magyarország-Kanada 9-9. MTI/Mónus Márton

Marosi Ádám jól tudja, milyen érzés olimpián érmet szerezni, hiszen 2012-ben harmadik helyen zárt Londonban. A 36 éves öttusázó a 2021-es világbajnokságon csapatban és egyéniben is aranyérmet szerzett, ez pedig jól jelzi, Tokióban is nagy dobásra készül.

Szabadfogású birkózóink közül egyedüliként kvótát szerző Muszukajev Iszmail a 2019-es világbajnokságon bronzérmet szerzett, emellett az utóbbi időben mutatott formája arra utal, hogy Tokióban is minden esélye megvan, hogy dobogóra állhasson.

AUGUSZTUS 8., VASÁRNAP

9.30: vízilabda, férfiak, döntő

A magyar férfi vízilabda-válogatott a legutóbbi két olimpiát egyaránt az ötödik helyen zárta, így Märcz Tamás csapata biztosan mindent megtesz majd, hogy ezúttal ott legyen a legjobb négy között, és éremért szállhasson vízbe.

A fent kiemelt versenyszámok mellett a két hét alatt természetesen végig érdemes lesz követni a tokiói olimpiát az M4 Sporton, a hirado.hu-n és az m4sport.hu-n, hiszen kedvenceinknek már a döntő felé vezető úton is szurkolhatunk, továbbá reményeink szerint meglepetésekben sem lesz hiány.

A címlapfotó illusztráció.