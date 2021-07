Hajrá magyarok! Ők hozhatnak dicsőséget nekünk a tokiói olimpián! Szurkoljunk együtt!

A koronavírus-járvány miatt még a sportolók számára is szigorú előírások lesznek érvényben a tokiói olimpia jövő pénteki nyitóünnepségén. Jelenleg 173 fős a tokiói olimpián szereplő magyar csapat, szurkoljunk nekik együtt!

„A bevonuláson részt vevő versenyzőknek a stadionon kívül két-, belül pedig egyméteres távolságot kell tartaniuk egymástól, és végig maszkot kell viselniük” – jelentette ki csütörtökön Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára.

Az azonban látszik, hogy az Olimpiai Stadion küzdőtere teljesen le van takarva, illetve áll az az emelvény is, amelyen a zászlórúdra felhúzzák majd az olimpiai lobogót, és amelyen vélhetően elhangzik a szervezőbizottság elnökének, vagy éppen Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elsőszámú vezetőjének a beszéde.

A koronavírus-járvány következtében bevezetett szigorú előírások miatt a küldöttség tagjai több turnusban indultak, illetve indulnak Tokióba és hasonló módon érkeznek majd haza. A szabályok szerint a sportolók legfeljebb öt nappal a versenyük előtt érkezhetnek meg a játékokra és utána legkésőbb két nappal el kell hagyniuk az olimpiai falut.

Hetedik olimpiáján vehet részt és ezzel egyedüli magyar csúcstartóvá lép elő a tőröző Mohamed Aida, aki egyben az egyik zászlóvivő. A másik az úszó Cseh László, aki ötödször lett olimpikon.

Rekordszámú, 60 ezer rendőr teljesít szolgálatot az olimpia alatt. Bár a versenyek túlnyomó többségét nézők nélkül rendezik meg, az eredetileg tervezett létszámon csak minimálisan változtattak. Ilyen sok rendőrt még egyetlen eseményen sem mozgósítottak az ázsiai szigetországban. Mellettük biztonsági őrök is ügyelnek majd a rendre.

A 60 ezer rendőr többsége - 36 500 - Tokióban tevékenykedik majd, a fővároson kívül még nyolc helyszínen rendeznek versenyeket.

Beoltott NOB-tagok adhatnak át érmeket

A tokiói olimpia eredményhirdetéseinél közreműködhetnek és érmeket adhatnak át azok a NOB-tagok, akiket teljes körűen beoltottak koronavírus ellen - írta az insidethegames.biz portál Thomas Bachra, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökére hivatkozva.A legújabb verzió értelmében azonban az oltásokat felvett NOB-tagok mégis szerepelhetnek medálátadóként az eredményhirdetésekkor. A ceremóniáknál egy NOB-tag mellett a sportági világszövetségek képviselője is jelen lehet, de mindkettőjüknek kesztyűt kell viselniük, míg a sportolók az ünnepség teljes időtartama alatt a saját dobogós helyükön maradnak.

A női csapatversenyben először szerepelhet Magyarország, a Pergel Szandra, Póta Georgina, Madarász Dóra összeállítású trióból utóbbi két játékos egyesben is indul a játékokon. A férfiaknál Majoros Bence méreti meg magát egyéniben, a Szudi Ádám, Pergel duó pedig az új számban, vegyes párosban áll asztalhoz. Öt éve, Rio de Janeiróban csak egyesben voltak érdekeltek a magyarok, Póta a 16 közé jutásért vívott mérkőzésen, Lovas Petra és Pattantyús Ádám pedig a 32 közé jutásért vívott mérkőzésen esett ki.

Női:

Férfi:

Vegyes:

A 19 fős atlétaválogatott alkotja - az úszók és a vízilabdázók után - a harmadik legnagyobb csapatot a tokiói magyar küldöttségen belül -, így volt ez legutóbb, Rióban is. A magyar atléták 39 érmet - köztük tíz aranyat - szereztek eddig az olimpiákon.

Női:

Férfi:

A birkózás az aranyérmek számát tekintve (19) a negyedik legeredményesebb magyar olimpiai sportág. A tokiói csapatból a Londonban ezüstérmes Lőrincz Tamás, illetve Sastin Marianna is negyedik olimpiája előtt áll. Előbbi világ- és Európa-bajnoki címvédőként lép majd szőnyegre a 77 kilogrammosok mezőnyében.

Női:

Férfi:

Lőrincz Viktor birkozó (j) a magyar olimpiai birkózóválogatott nyílt edzésén a tatai olimpiai edzőtáborban 2021. július 15-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Cselgáncs

A londoni és riói nyolc fő után, a tokiói olimpián csak hét cselgáncsozó képviseli a magyar színeket, a csapatból négyen rendelkeznek ötkarikás tapasztalattal. Tóth, Cirjenics, Csernoviczki és Karakas versenyzett már olimpián. Az esélyeket jól mutatja, hogy Tóth a júniusi, budapesti világbajnokságon bronzérmet szerzett, míg Karakas tavaly Európa-bajnok lett.

Női:

48 kg: Csernoviczki Éva

52 kg: Pupp Réka

57 kg: Karakas Hedvig

63 kg: Özbas Szofi

Férfi:

81 kg: Ungvári Attila

90 kg: Tóth Krisztián

100 kg: Cirjenics Miklós

Kajak-kenu, gyorsasági

A sportág ötkarikás programját illetően több jelentős változás is történt a nemek egyenlőségének jegyében: bár maradt a 12 szám, ezek eloszlása alaposan módosult, és ugyanannyi nő indulhat, mint férfi. Fontos változás még, hogy egyesben és kajak párosban a korábbi egy helyett két egység is képviselhet egy országot az olimpiai versenyben, ez további éremszerzési esélyt kínál Magyarországnak, leginkább női kajakban. A magyar küldöttségnek több számban is dobogós reménye van - Hüttner Csaba szövetségi kapitány megfogalmazása szerint ugyanakkor győzni nagyon nehéz lesz -, a szakvezetés célkitűzése hat érem, közte "minél több arany". Magyarok eddig nem indultak, Tokióban azonban lesz egy versenyzőjük, az osztrákoktól honosított Schmid Julia kenuban fog indulni. Kozák Danuta a rioi olimpián elért teljesítménye alapján szerepel a tíz riói olimpia legsikeresebb sportolói között.

Női:

K-1 200 m: Lucz Dóra, Karász Anna

K-1 500 m: Kozák Danuta, Csipes Tamara

K-2 500 m: Kozák Danuta, Csipes Tamara, Bodonyi Dóra, Medveczky Erika,

K-4 500 m: Kozák Danuta, Csipes Tamara, Bodonyi Dóra, Karász Anna,

C-1 200 m: Takács Kincső, Horányi Dóra,

C-2 500 m: Balla Virág, Takács Kincső

Férfi:

K-1 200 m: Tótka Sándor, Csizmadia Kolos Attila

K-1 1000 m: Kopasz Bálint, Varga Ádám

K-2 1000 m: Kopasz Bálint, Varga Ádám, Béke Kornél

K-4 500 m: Tótka Sándor, Csizmadia Kolos Attila, Béke Kornél, Nádas Bence,

C-1 1000 m: Adolf Balázs, Fejes Dániel

C-2 1000 m: Adolf Balázs, Fejes Dániel

Kerékpár

A férfi mezőnyversenyben rajthoz álló Valter Attila révén egy magyar versenyző képviseli Magyarországot a tokiói olimpia országúti kerékpáros versenyein. Valter jó előjelekkel készülhet az olimpiára, mert idén fantasztikus eredményt ért el a Giro d'Italián, amelyen három napig vezetett összetettben. Tokióban a negyedik olimpiáján szereplő Parti András, valamint a három szakágban jeleskedő Vas Kata Blanka képviseli a magyar színeket hegyikerékpárban.

Női:

egyéni terepverseny: Vas Kata Blanka

Férfi:

országúti mezőverseny: Valter Attila, Parti András

Valter Attila fotó: MTI

Kézilabda-válogatott

Az együttes elutazása előtt, csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Kirsner Erika, az MKSZ alelnöke kiemelte, „óriási dolognak” tartja, hogy 13 év után a magyar női csapat újra szerepelhet az ötkarikás játékokon.

„Ennél erősebb csoportba nem is kerülhettünk volna, de ha innen sikerül a továbbjutás, akkor ott vagyunk a legjobb nyolc között, és akkor már tudunk tovább gondolkodni” – utalt Kirsner arra, hogy a magyarok a franciákkal, a spanyolokkal, a svédekkel, az orosz olimpiai bizottság csapatával, valamint a brazilokkal szerepelnek azonos hatosban.

„Fantasztikus és egyben megtisztelő ennek a csapatnak a kapitányának lenni, és abban reménykedem, hogy eredményességben is emlékezeteset tudunk majd alkotni Tokióban” – jelentette ki az irányító.

Női:

Bíró Blanka

Janurik Kinga

Lukács Viktória

Kiss Nikoletta

Klujber Katrin

Tomori Zsuzsanna

Kovacsics Anikó

Szucsánszki Zita

Vámos Petra

Bordás Réka

Kisfaludy Anett

Háfra Noémi

Szöllősi-Zácsik Szandra

Márton Gréta

Schatzl Nadine

Helembai Fanny (tartalék)

Szikora Melinda (tartalék)

Lukács Viktória, Háfra Noémi és Schatzl Nadine (b-j), a Tokióba utazó női kézilabda-válogatott tagjai olimpiai formaruhájukban, amelyeket az Akvárium Klubban vettek át 2021. június 18-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Öttusa

A tokiói olimpián az öttusázók számára férfi és női egyéni versenyt rendeznek, melyekben a magyarok a korábbi és az idei eredményeket figyelembe véve az éremszerzésre esélyesek közé tartoznak. Tokióban az öt évvel ezelőttihez hasonlóan bonyolítják le az öttusát, a versenyek nem két, hanem három napon át tartanak. Az első napon a körvívást vagy más elnevezéssel a rangsoroló vívást bonyolítják le. A pontok jelentős részét ekkor lehet megszerezni ebben a tusában, egyúttal eldől, hogy a másnapi, illetve harmadnapi női és férfi versenyben a bónuszvívás során milyen sorrendben vívnak majd az öttusázók. Az utolsó kezd az utolsó előttivel és a győztes maradhat a páston. A magyar versenyzők eddigi olimpiai mérlege: kilenc arany-, nyolc ezüst- és öt bronzérem.

Női:

egyéni: Kovács Sarolta, Gulyás Michelle

Férfi:

egyéni: Marosi Ádám, Kasza Róbert

Sportlövészet

Négyfős, de éremre esélyes magyar csapat vesz részt a riói olimpia sportlövő versenyein. Rióban, öt éve nyolcan képviselték a magyar színeket és Sidi Péter révén egy - légpuskában szerzett - ötödik hellyel tért haza a küldöttség.

Női:

légpisztoly: Major Veronika

sportpisztoly: Major Veronika

légpuska: Mészáros Eszter

kisöbű szabadpuska összetett 3x40: Mészáros Eszter

légpuska vegyescsapat: Mészáros Eszter

Férfi:

légpuska: Pekler Zalán, Péni István

kisöbű szabadpuska összetett 3x40: Pekler Zalán, Péni István

légpuska vegyescsapat: Péni István

Tenisz

Egyesben Fucsovics Márton lép pályára a japán metropoliszban, sajnálatos módon Babos Tímea sérülése miatt nem tud részt venni a tokiói olimpián. Ez a hír azt is jelenti, hogy Jani Réka sem tud részt venni idén, hiszen páros versenyszámban indultak volna. Hatalmas kihívás elé áll Fucsovics, mert az idei mezőny is rendkívül nehéz lesz számára. Természeten az éremszerzés lehetősége továbbra is fennáll számára éppen ezért szurkoljunk neki és bíztassuk őt, hogy eredményt el tudjon majd érni.

Férfi:

egyéni: Fucsovics Márton

Fucsovics Márton fotó: MTI/AP/Alberto Pezzali

Triatlon

A 33 éves Kovácsnak ez már sorozatban a harmadik fellépése lesz, a 32 éves Tóthnak a második, míg a 27 éves Bragmayer és 25 éves Bicsák először szerepelhet olimpián. Az ötkarikás játékok történetében harmadszor indulhat egyszerre négy magyar triatlonos, korábban erre Sydneyben és Rióban volt példa. Rióban Kovács 24., Tóth pedig a 33. helyen zárt, öt évvel ezelőtt Faldum Gábor 20., Vanek Margit 45. lett.

Női:

egyéni: Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia

vegyes váltó: Bragmayer Zsanett, Kovás Zsófia

Férfi:

egyéni: Bicsák Bence, Tóth Tamás

vegyes váltó: Bicsák Bence, Tóth Tamás

Úszás

Úszásban minden idők második legnagyobb létszámú magyar csapata indul a tokiói olimpián, a 34-es létszámnál csak az öt évvel ezelőtti riói küldöttség volt nagyobb 37 versenyzővel. Közülük ketten a nyíltvízi úszók között szerepelnek. Rasovszky Kristófot abszolút az éremesélyesek között kell említeni a 10 kilométeres versenyben, Olasz Anna pedig a táv friss Európa-bajnoki ezüstérmeseként utazik a japán fővárosba. A Tokiói Vizes Központ medencéjében 20 férfi és 12 női úszó képviseli majd a magyar színeket. A legnagyobb favorit Milák Kristóf, aki 200 méter pillangón világcsúcstartó és világbajnok, idei eredményei pedig olyan erősek, amelyeket riválisai még csak meg sem tudtak közelíteni. Hosszú Katinka a két vegyesszámban címvédőként ugrik medencébe, Kapás Boglárka pedig a 200 méter pillangó aktuális világbajnoka. Legutóbb, Rioban Hosszú Katinka 200 és 400 méter vegyesen, valamint 100 méter háton diadalmaskodott. Továbbá az élsportoló olyan kimagasló teljesítményt nyújtott a legutóbbi olimpián, hogy beválogatták a riói olimpia tíz legeredményesebb sportolói köz.

Összesen eddig 28 aranyat, 25 ezüstöt és 20 bronzot gyűjtöttek a magyar úszók.

Női:

200 m mell: Békési Eszter

100 és 200 m hát: Burián Katalin

4x100 m vegyes váltó: Gyurinovics Fanni, Halmai Petra

200m hát: Hosszú Katinka

200m pillangó: Hosszú Katinka, Kapás Boglárka

200 és 400 m vegyes: Hosszú Katinka

200 m vegyes: Jakabos Zsuzsanna

400 m vegyes: Jakabos Zsuzsanna

4x200 m: Jakabos Zsuzsanna

400, 800 és 1500 m gyors: Késely Anna

1500 m gyors és 400 m vegyes: Mihályvári-Farkas Viktória

nyíltvízi úszás 10 km: Olasz Anna

200 m vegyes, 100 m pillangó: Sebestyén Dalma

4x200 m gyors váltó: Verrasztó Evelyn, Veres Laura

Az aranyérmes Hosszú Katinka a 100 méteres hátúszás eredményhirdetésén a riói nyári olimpián a Rio de Janeiró-i Olimpiai Uszodában 2016. augusztus 8-án. (Fotó: MTI Fotó: Illyés Tibor)

Férfi:

400 m vegyes: Bernek Péter

100 m hát: Bohus Richárd

200 m vegyes: Cseh László, Kós Hubert

1500 m gyors: Gyurta Gergely

4x200 m gyors váltó: Holló Balázs, Márton Richárd,

4x100 m gyors váltó: Holoda Péter

800 és 1500 m gyors: Kalmár Ákos

200 m pillangó: Kenderesi Tamás

4x100 m mix vegyes váltó: Kovács Benedek

200 m gyors: Kozma Dominik

50 m gyors: Lobanovszkij Maxim

100 és 200 m pillangó: Milák Kristóf

100 és 200 m gyors: Németh Nándor

nyíltvízi úszás 10 km: Rasovszky Kristóf

100 m gyors és 100 m pillangó: Szabó Szebasztián

4x100 m vegyes: Takács Tamás

100 és 200 m hát: Telegdy Ádám

200 és 400 m vegyes: Verrasztó Dávid

400 m gyors: Zombori Gábor

Vitorlázás

Az összes egyszemélyes hajóosztályban lesz magyar vitorlázó, illetve indul szörfös is a tokiói olimpián, amely történelmi is lehet magyar szempontból. Berecz Zsombor (Finndingi), Vadnai Benjamin (Laser Standard) és Érdi Mária (Laser Radial), valamint a szörfös Cholnoky Sára alkotja a csapatot, ők valamennyien ott voltak Rióban is. A világ- és Európa-bajnokként egyértelmű esélyesnek számító Berecz Zsombor - aki Pekingben és Londonban Laserben vitorlázott - negyedszer áll rajthoz ötkarikás játékokon. A többiek második olimpiájukon vesznek részt.

Női:

laser Radial: Érdi Mária

szörf: Cholnoky Sára

Férfi:

finndingi: Berecz Zsombor

laser standard: Vadnai Benjámin

Vívás

Hosszú évek fejlődésének, illetve lobbitevékenységének eredményeként először rendeznek mind a három fegyvernemben női és férfi egyéni és csapatversenyt a nyári játékokon, azaz 12 számban osztanak majd érmeket a japán fővárosban. Öt éve, Rio de Janeiróban a magyar küldöttség kiemelkedően szerepelt: Szilágy Áron (kard) és Szász-Kovács Emese (párbajtőr) arany-, Imre Géza (párbajtőr) ezüst-, a férfi párbajtőrcsapat pedig bronzérmet nyert. Magyar szempontból ez a sportág a legeredményesebb, 37 arany-, 23 ezüst- és 27 bronzéremmel.

Női:

kard egyéni: Márton Anna, Pusztai Liza, Katona Renáta,

kard csapat: Márton Anna, Pusztai Liza, Katona Renáta, Battai Sugár Katinka (tartalék)

tőr egyéni: Kreiss Fanni, Kondricz Kata, Pásztor Flóra,

tőr csapat: Kreiss Fanni, Kondricz Kata, Pásztor Flóra, Mohamed Aida (tartalék)

Férfi:

kard egyéni: Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás,

kard csapat: Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás, Gémesi Csanád (tartalék)

párbajtőr egyéni: Siklósi Gergely

Battai Sugár Katinka, Katona Renáta és Pusztai Liza (b-j), a magyar női tőrcsapat tagjai örülnek, miután kiharcolták az olimpiai részvétel jogát fotó: MTI/Illyés Tibor

Vízilabda-válogatott

A férfiválogatott azt követően, hogy sorozatban három olimpiai bajnoki címet nyert (2000, 2004, 2008), Londonban, majd Rióban is az ötödik helyen végzett, míg a nők sorozatban a legutóbbi három viadalon éppen csak lemaradtak a dobogóról és negyedikként zártak. A magyar vízilabda világelsőségét az eddigi kilenc olimpiai arany mellett három második és három harmadik helyezés biztosítja, miáltal magabiztosan áll az élén a sportági örökranglistán. Továbbá a fiúk bizonyították szereplésüket és küzdési erejüket a Spanyolország elleni mérkőzésen.

Női:

Gangl Edina

Magyari Alda

Garda Krisztina

Gurisatti Gréta

Gyöngyössy Anikó

Illés Anna

Keszthelyi-Nagy Rita

Leimeter Dóra

Parkes Rebecca

Rybanska Natasa

Szücs Gabriella

Szilágyi Dorottya

Vályi Vanda

Férfi:

Nagy Viktor

Vogel Soma

Angyal Dániel

Erdélyi Balázs

Hárai Balázs

Hosnyánszky Norbert

Jansik Szilárd

Manhercz Krisztián

Mezei Tamás

Pásztor Mátyás

Varga Dénes

Vámos Márton

Zalánki Gergő

Pásztor Mátyás, a magyar (b) és Blai Mallarach Güell, a spanyol válogatott játékosa a vízilabda BENU Kupa férfi felkészülési tornán játszott mérkőzésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2021. július 4-én. Magyarország - Spanyolország 11-11. (Forrás: MTI/Kovács Tamás)

Tollaslabda

Tokióban Krausz Gergely révén először szerepel férfi tollaslabdázó az ötkarikás játékokon. A nőknél a riói olimpikon Sárosi Laura képviseli a magyar színeket. Az öt éve a csoportkörben búcsúzó Sárosival együtt eddig öt magyar tollaslabdázó szerepelt az ötkarikás játékokon. Éppen ezért átütő lenne a sikerünk ebben az évben a sportágon belül.

Női:

egyéni: Sárosi Laura

Férfi:

egyéni: Krausz Gergely

Íjászat

Tokióban Balogh Mátyás révén 25 év szünet után veszt részt újra magyar íjász az olimpián. A 21 éves magyar bajnok a sportszázad tagjaként képviseli a honvédséget és Magyarországot a tokiói ötkarikás játékokon. Az íjászat, az elmúlt 5 olimpián nem szerepelt, mint ötkarikás játék. Ebből kiindulva még nagyobb bravúr lenne tőle, ha idén még akár érmet is tudna szerezni.

Férfi:

egyéni: Balogh Mátyás

Evezés

Pétervári-Molnár Bendegúz a legutóbbi riói olimpián egypárban 14. helyet szerezte meg. Nem kizárt, hogy a folyamatosan fejlődő tehetségével elér egészen a B döntőig. Hatalmas szenzáció lenne, hiszen a magyarok eddig egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.

Férfi:

egypár: Pétervári-Molnár Bendegúz

Súlyemelés

Súlyemelésben egyetlen magyar indul a tokiói olimpián: az ólomsúlyú, vagyis a plusz 109 kilóban érdekelt Nagy Péter. A szegedi "óriás" harmadszor szerepel ötkarikás játékokon. Előző olimpiához viszonyítva, Rióban együttvéve 260 súlyemelő versenyezhetett, Tokióban 196-an próbálhatnak szerencsét.

Férfi:

plusz 109 kg: Nagy Péter

Nagy Péter súlyemelő fotó: MTI

Karate

Azzal, hogy az öt új sportág egyikeként bekerült a tokiói hivatalos programba, a karate tulajdonképpen hazatért: a világszerte elterjedt és tízmilliók által űzött japán gyökerű küzdősport a japán fővárosban debütál a nyári olimpián. Hárspataki Gábor egyedül képviseli karatéban Magyarországot. Természetesen egyedüli indulóként minden sportolóban benne van a bizonyítási vágy éppen ezért biztosak vagyunk benne, hogy minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a legjobb eredményt elérje.

Férfi:

75 kg: Hárspataki Gábor

Tekvondó

A tekvondó 1992-ben és 1996-ban bemutató sportágként, 2000-től már teljes jogú tagként szerepel a nyári olimpia programjában, így része a tokiói hivatalos műsornak is.

Korábban egyedüli magyarként Salim József tudott kvótát szerezni, mégpedig 2000-ben: az 58 kilogrammos súlycsoportban a koreai eredetű küzdősport ötkarikás debütálásán, 21 évvel ezelőtt az ötödik helyen végzett.

Az athéni, a pekingi, a londoni és a riói játékokra egyetlen magyar versenyző sem harcolta ki az indulás jogát, a tokiói játékokon ott lesz viszont a 2019-ben, Amerikából honosított Salim Omar, aki az idén áprilisban rendezett európai olimpiai kvalifikáción döntőbe jutásával kvótát szerzett az 58 kilogrammos küzdelmi kategóriában.

Érdekesség, hogy a 18 éves tekvondósnak Salim József a nagybátyja, míg Omar édesapja, egyben edzője, a tunéziai születésű Salim Gergely dán színekben olimpiai bajnok volt 1992-ben, Barcelonában.

Férfi:

58 kg: Salim Omar

Ökölvívás

Gálos Roland egyedüliként képviseli majd a magyar színeket a tokiói olimpia ökölvívótornáján. Az 57 kilogrammban szereplő bajai bokszoló már tavaly, az európai kvalifikációs tornán két győzelemmel megszerezte a kvótát, egy nappal azelőtt, hogy a koronavírus-járvány miatt félbe szakították a versenyt. Az idei, már párizsi folytatásban aztán még egy meccset nyert, így bronzéremmel zárt. Előző évhez változásnak mondható, hogy amíg Rióban tíz férfi és három női kategória volt műsoron, addig idén nyolc férfi és öt női súlycsoport szerepel a programban.

Férfi:

57 kg: Gálos Roland

Gálos Roland fotó: MTI

