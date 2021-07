Kiskorú lányát kínálta fel a francia bíró: nem érzi méltatlannak

Olivier Bailly Dijon város családjogi bírája szexkapcsolatra kínálta fel kiskorú lányát az interneten, egy olyan oldalon, ahol feleséget lehet „cserélni” – írta a Daily Mail. A háromgyerekes apát tavaly vádolták meg kiskorú megrontásával és pedofíliával. Júniusban beismerte tettét egy meghallgatáson, de az volt a kérése, hogy megtarthassa állását, mert poszttraumás stressztől szenvedett egy 2007-es ügyét követően.

A bírót eltávolították hivatalából, valamint tíz évig terjedő börtönbüntetést kaphat. Feleségét, Sophie Véjux-Baillyt, aki szintén bíró, tisztázták. Azt mondta, hogy férje a fantáziáit élte ki, de sosem cselekedett azok szerint.

Olivier Bailly úgy bukott le, hogy a partnercserével foglalkozó oldalra feltöltötte kislánya fürdőruhás képét, és ezt jelentette az oldal üzemeltetője. Ezután magukat érdeklődőkként álcázó rendőrök buktatták le a bírót.

Ügyvédje, Pauline Neveu elmondta, hogy Bailly poszttraumás stressz szindrómában szenvedett a nemi erőszaktevő és sorozatgyilkos, Pierre Bodein ellen 2007-ben lefolytatott per után, amelynek főügyésze volt. Bailly a történtek ellenére azt mondta, hogy nem érzi magát méltatlannak a szakmára.

