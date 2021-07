Szerencsehozó érmékkel „vásárolták” meg a biztos átkelést

Amikor az amatőr kincskeresők 2017 végén 107 ókori római érmét fedeztek fel egy folyó partján Hollandiában, a leletek között négy ezüst- és 103 bronzérme volt, de találtak fejszéket is. Később a szakértők két további érmét is feltártak, a pénzeket az időszámítás előtt 27 és időszámítás szerint 180 közötti periódusban verték – olvasható a Live Science cikkében.

Sokáig azonban nem tudták, hogy a pénzérmék hogyan kerülhettek a folyó partjára. Egy friss kutatás azonban most minden kérdésre választ ad.

A 19. századi feljegyzés alapján ugyanis a korszakban a folyó ezen keskeny szakaszánál egy sekély gázló feküdt, és a babonás utazók valószínűleg felajánlottak érméket, hogy biztonságban áthaladhassanak a vízi úton.

A régészek megállapították, hogy több pénzen katonai témájú képek láthatók, és kiemelték: a római kor előttről származó szokásról lehet szó, amely a későbbi időkben is kitartott, kissé átalakulva.

