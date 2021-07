Mit szól a magyar válogatottra kiszabott három meccses zártkapus büntetéshez?

Megosztás Tweet



Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) három zárt kapus mérkőzésre büntette a magyar szövetséget. A harmadik mérkőzésre szóló büntetést két évre felfüggesztette. A szervezet emellett 100 ezer euróra is megbüntette a magyarokat. Kíváncsiak vagyunk, mi a véleménye erről a témáról. Szavazzon!

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, hogy mit szólnak a magyar válogatottra kiszabott három meccses zártkapus büntetéshez? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

Az UEFA honlapjának közlése szerint az Európa-bajnokság budapesti és müncheni találkozóin - a magyarok a portugálokkal és a franciákkal a Puskás Arénában, a németekkel az Allianz Arénában csaptak össze - diszkriminatívan viselkedtek egyes szurkolók, emiatt a válogatott soron következő két hazai, UEFA-rendezésű találkozóján nem lehetnek nézők. A harmadik mérkőzésre szóló büntetést az UEFA két évre felfüggesztette. A szervezet emellett 100 ezer euróra is megbüntette a magyar szövetséget, amelynek Egyenlő játék feliratú molinót kell majd kifeszítenie ezeken a találkozókon.

A döntés után a magyar szurkolók elárasztották az UEFA közösségi oldalát, a kommentelők nem kímélték a szövetséget.

„Üzenjük az UEFA-nak: Ellenfeleink kapuit nem tudják bezárni előttünk” – írták többek között.

Ezzel szemben az angolok pénzbüntetéssel megúszták a lézerezést és egyebek mellett a dán himnusz kifütyülését is. Mint ismert, lézerfénnyel világítottak a dán kapus szemébe, hogy ezzel is nehezítsék Kasper Schmeichel dolgát (aki egyébként ennek ellenére kivédte Harry Kane büntetőjét).

A külgazdasági és külügyminiszter egyértelművé tette a véleményét az ügyben. Szijjártó Pétert hétfőn is kérdezték a döntésről. Kijelentette „nem volt nagymértékű, nem volt a stadiont átható semmifajta diszkriminatív megnyilvánulás, vagy viselkedés” egyetlen Budapesten rendezett labdarúgó mérkőzésen sem.

Hangsúlyozta, a budapesti mérkőzéseken teltház volt, a játékot jó futballhangulat jellemezte. Emlékeztetett, míg más mérkőzéseken tapasztalt viselkedésért, alacsony büntetést szabtak ki, addig a magyar mérkőzésen feltartott tábla százezer eurós büntetést érdemelt.

„Ezek után azt gondoljuk, hogy az UEFA fegyelmi bizottsága komoly testület? Erről a döntésről higgadtan, nyugodtan beszélni lehetetlen” – fogalmazott.

A Londonban rendezett Eb döntő is katasztrofálisan alakult. Több száz szurkoló próbált meg jegy nélkül bejutni a Wembley Stadionba, egyszerűen lerohanták, verekedtek a biztonsági őrökkel is. Egészen elkeserítő felvételek árasztották el a közösségi médiát - ahogy írtuk is, kíváncsian várjuk, erre mit lép majd az UEFA.

A szédítő Olaszország - Anglia döntő után sem lett jobb a helyzet, mert míg a Eb-bajnok olaszokat hazájuk hősként ünnepli, még az őket szállító buszt is bekerítették, addig az angoloknak szégyenteljes véget ért a futball ünnepe. A vasárnap esti Eb-döntőben három fiatal színes bőrű játékos tizenegyest hibázott. A csapat szurkolói ezután rasszista rigmusokkal üzentek nekik. A közösségi médiában pedig még ennél is durvább atrocitások érték Bukayo Sakát, Jadon Sanchót és Marcus Rashfordot.

Kíváncsiak vagyunk a véleményére! Szavazzon!

A címlapfotó illusztráció.