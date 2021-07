Kötegnyi kenőpénzzel, késsel fenyegetőzve jutottak be a Wembley-be az angol futballhuligánok

Megosztás Tweet



Előre tolakodtak, kötegnyi készpénzt csúsztattak a biztonsági őrök zsebébe, így jutottak be a Wembley stadionba vasárnap este jegy nélküli angol futballhuligánok – számolt be a The Times című napilap szemtanúkra hivatkozva. Amikor egy belépésre váró nő felelősségre vonta az egyik jegy nélküli potyázót, az a hajába rejtett pengét villantott fel, és hátralökte a nőt – számolt be a Yahoo News. Az angol szövetség (FA) „vizsgálódik” a botrányos ügyben, az UEFA pedig az FA ellen indított vizsgálatot.

Ticket-less yobs were like a pack of wild dogs as they all sprinted past; security did their best and a fair few were escorted back as as riot police arrived. Wembley was briefly locked down; police on horseback came in for extra support. Staff, like me, petrified. #ENG https://t.co/znJnoWssnB — Ashley Preece (@PreeceObserver) July 11, 2021

Eluralkodott a káosz vasárnap délután a londoni Wembley stadion bejáratánál, amikor jegy nélküli angol szurkolók százai megpróbáltak bejutni az Anglia–Olaszország labdarúgó Eb-döntő helyszínére.

Több szemtanú állítja, hogy a potyaleső angol futballhuligánok nem sajnáltak készpénzt, akár kötegnyi bankót is a sárga mellényes biztonsági őrök zsebébe csúsztatni, hogy azok az elsők között engedjék be őket a lelátókra.

A The Times keddi lapszáma arról számolt be, hogy az egyik becsületes jegytulajdonos – egy angol nő, aki nem akarta, felfedni a kilétét – közvetlen közelről látta, amint az egyik sárga mellényes őr elvette és zsebre rakta a kenőpénzt egy soron kívül, erőszakosan bejutni próbáló drukkertől.

„Megdöbbentő volt, soha életemben nem láttam még ilyet. Egy nagy köteg készpénz volt (az őrnél), és a zsebei tele voltak pénzzel” – mondta a nő az angol lapnak.

Idiots at Wembley for the riot police to deal with #Euro2020Final #ENGITA pic.twitter.com/Iw5Fv7Vcv7 — Dan Dicker (@dandicker83) July 11, 2021

Hozzátette, hogy miután közelebb jutott a bejárathoz,

többször is szólt a biztonsági őröknek, hogy jegy nélküli szurkolók mennek át a kapukon, de az egyik huligán elrettentésként egy pengét villantott meg előtte, amelyet a hajába rejtett.

A Yahoo News hírportál egy angol tévés műsorvezetőt, Matthew Stadlent idézte keddi összeállításában. Stadlen, aki nézőként látogatott ki vasárnap a Wembley-be, arról számolt be, hogy az egyik biztonsági őr beismerte a barátjának, hogy többen is kenőpénzt fogadtak el szurkolóktól, amiért cserébe beengedték őket a lelátókra.

We witnessed this and I stepped away just in time. If this is even crossing your mind, don’t. You don’t get far. Please don’t ruin it for everyone at Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb — Michelle Owen (@MichelleOwen7) July 11, 2021

Stadlen „totális káosznak” minősítette a stadion környékén a jegyellenőrzést.

A tévériporter azt mondta, „leesett az álla”, mennyire komolytalan volt a biztonsági ellenőrzés az Európa-bajnoki döntő napján a Wembley-ben és környékén.

Az UEFA kedd délután bejelentette, hogy fegyelmi eljárást indított az angol szövetség (FA) ellen a vasárnapi események miatt. Az európai szövetség bejelentése szerint külön eljárásban vizsgálják, ami az angol–olasz mérkőzés előtt a stadionon kívül, illetve azt, ami a finálé alatt a lelátókon történt.

Rasszista támadások a kihagyott tizenegyesek miatt

Maga a mérkőzés végül tizenegyes-párbajjal és olasz győzelemmel zárult: az angol válogatott három büntetőt hagyott ki. A stadion lelátóin ekkor rasszista rigmusok csendültek fel és a közösségi médiában is elszabadultak az indulatok: mindhárom kihagyott büntetőt ugyanis színes bőrű játékos rúgta, az angol drukkerek őket hibáztatták a vereségért.

Boris Johnson kormányfő is elítélte a rasszista támadásokat: „Ez az angol csapat azt érdemli, hogy hősként tiszteljék, nem pedig rasszista gyalázkodást a közösségi médiában. Szégyelljék magukat azok, akik ezért a visszataszító gyalázkodásért felelősek!” – írta a brit miniszterelnök közösségi oldalán.

Vilmos herceg, aki feleségével együtt élőben szurkolta végig a döntőt, szintén felháborodásának adott hangot.

Közösségi oldalán kijelentette: „Undorodom a rasszista gyűlölködéstől, amely az angol játékosokat érte a tegnap esti meccs után.”

Címlapkép forrása: YouTube