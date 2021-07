Férfi prostituált, testiség hatéves meleg kisfiúk között – mesék, amelyekkel a gyerekek agyát mossák Franciaországban

Franciaországban az iskolákkal összefüggő, LMBTQ-közösségre és tagjaira vonatkozó kérdéseket egy 2020 és 2023 között végrehajtandó kormányzati akcióterv szabályozza, amely része az oktatási és ifjúságügyi minisztérium 2019-ben meghirdetett Mindenki egyenlő, mindenki szövetséges (Tout le monde est égal, tout le monde est un allié) programnak.

Az akcióterv – úgymond – az LMBTQ-fóbia elleni harcot szolgálja, és

Franciaországban tehát a kormányzat azt a trükköt vetette be a kisiskolások érzékenyítésével kapcsolatban, hogy a kommunikáció szerint nem érzékenyítenek, hanem harcolnak egy tizenegy éves gyerekben nem is létező melegellenesség ellen – olvasható az Origo cikkében.

Az akcióterv szerint kampányt kell folytatni az iskolákban az LMBTQ-fóbia ellen, például a tizenegy–tizennyolc év közötti diákok körében, plakátokkal, „érzékenyítő” kiadványokkal, amelyekkel ötleteket kell adni ahhoz, hogyan lehet valaki szövetségese a fiatal LMBTQ-közösség tagjainak.

„Gondolkozom azokon az előítéleteimen, amelyek a leszbikusokkal, homoszexuális, biszexuális vagy transzneműekkel szemben állnak fenn. Iskolámban projektet dolgozok ki május 17-ére, a homofóbia és transzfóbia világnapjára” – olvasható az egyik transzparensen.

Az iskolák az LMBTQ-érzékenyítésre külső forrásokat is felhasználhatnak, kiadványokat vagy közösséghez tartozó egyesületek, civil szervezetek önkénteseit is igénybe vehetik.

Az akcióterv egyébként összhangban van azzal az európai uniós

A programot elsősorban oktatóknak, tanároknak szánják, de a célszemélyek között találjuk a genderszakértőket, a civil szervezetek felvilágosító szakembereit és a politikai döntéshozókat is.

Franciaországban már számos olyan könyvet, kiadványt forgalmaznak, amelyek alapvetően

Számos LMBTQ-kiadványt, könyvet ajánl a fiatalkorúak számára például a Babelio.com francia internetes platform, amely külön applikációval is rendelkezik. A bátyám férje című könyvük is kisiskolásoknak szól.

Who doesn't want to hear about all the best books a dedicated reader has loved lately? Staffers at @BookRiot share 21 of their favorite new LGBTQ+ books: https://t.co/8G5ID3bXA3 pic.twitter.com/oqAYGbSCSu

Muriel Douru három-négyéves gyerekeknek szóló képes mesekönyve a Nénuphar békakirályságba kalauzolja el a gyerekeket egy leszbikus szerelmi kapcsolaton keresztül. A történetben a békanép királyi családja férjet keres Christelle hercegnőnek, de a sors másképp dönt: Christelle találkozik Crioline-nal, a nép egyszerű lányának tekinthető kislánnyal, és első látásra egymásba szeretnek.

Thomas Scotto Jérôme kívülről című, hat év fölött ajánlott könyvében pedig a homoszexualitást dolgozza fel a gyerekek nyelvén, és már megjelenik óvatosan a testiség „Még mindig fogja a kezem. Nagyon ragaszkodó. Gyakran túl sok nassolnivalót ad. Megvéd, ha gúnyolódnak rajtam. És ha megkérem, hogy találjon fel egy versenyautót, egy cseppet sem ijed meg a feladattól. Ezért szeretem Jérôme-ot. Raphaël szereti Jérôme-ot. Kimondom. Ennyire egyszerű.”

Cathy Ytak képeskönyvében pedig, amit a Jérôme-könyvhöz hasonlóan iskolákban is ajánlanak, két kisfiúról van szó, akik ugyan korábban lányokba is voltak szerelmesek, végül egymásba szerettek.

Ugyanígy érdemes a Terrafemina portált is idézni, amely feminista portálként foglalkozik LMBTQI+ érzékenyítéssel is, ezzel összefüggésben kisiskolásokat céloznak meg hét különböző könyv és számos film ajánlásával. Christian Bruel és Anne Bozellec Julie, akinek fiú árnyéka volt című, ahogy a Terrafemina fogalmaz, „klasszikusnak tekinthető” a nemi identitás kérdéseit feszegeti egy kislány szemszögéből, aki valójában fiú.

Juliette Parichini-Deny Az én két apám című, képekkel illusztrált könyvében a homoszexuális párok által örökbe fogadott gyerekek kérdéseire keresnek választ egy madarakról szőtt mesében.

Ráadásul szerintük „a karácsonyi filmek amúgy is tele vannak klisékkel, színes, cukormázas érzelmekkel, többségében fehér és heteroszexuális filmsztárokkal”.

We had reservations about a hockey based Christmas film, but Breakfast with Scot totally won us over.

The 2007 comedy has a lot of heart & is well worth a watch if you're looking for an LGBTQIA+ Christmas movie 🎄https://t.co/44MJOzDmxc pic.twitter.com/z2yQqUxeXA

— LGBTQReview (@LGBTQ_Review) December 27, 2020