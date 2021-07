Fegyelmi eljárást indított az UEFA az angol szövetség ellen az Eb-döntő kapcsán

A kezdést megelőzően a jeggyel nem rendelkező angol szurkolók egymással és a rendfenntartókkal is összecsaptak a stadionon kívül, majd áttörték a biztonsági kordonokat, és legalább százan benyomultak a lelátóra. A rendőrök közül 19-en megsérültek, és az eset kapcsán 49 embert vettek őrizetbe.

A meccs előtt a hazai drukkerek füttyszóval és bekiabálásokkal zavarták meg az olasz himnuszt, majd tárgyakat dobáltak a pályára, meggyújtottak egy pirotechnikai eszközt, egy személy pedig a pályára futott a találkozó alatt.

Police can’t stop the England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans without tickets storming the ticket entrances at Wembley - not enough riot police to deal with the weight amount of the crowd - kicking off !!! pic.twitter.com/ZM7KpbMmQJ

— Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) July 11, 2021