Szégyenteljes véget ért a futball ünnepe a Wembley-ben – vajon mit lép az UEFA?

A „régi időket” idézte az angol szurkolók viselkedése a labdarúgás ünnepnapján. A drukkerek nemcsak saját játékosaikkal voltak kíméletlenek, hanem a békés olasz szurkolókkal szemben is agresszívan viselkedtek. Az angol labdarúgó-szövetség (FA) elítélte a tizenegyest hibázó játékokat ért rasszista támadásokat, de még a brit kormányfő is megszólalt az ügyben. Kérdés, hogy mit szól ehhez az UEFA, amely eddig elnézően bánt a két elődöntőnek és a döntőnek is otthont adó angolokkal, miközben szintén rasszizmusra hivatkozva szigorú büntetéseket szabott ki a Magyar Labdarúgó-szövetségre.

Az 1966-os világbajnoki döntő után ötvenöt évet kellett várni, hogy egy rangos tornán újra a végső győzelemért játsszon az angol válogatott. Ünnepre készültek a szigetországban, felfokozott volt a hangulat, és már a kupát is kezükben érezhették Harry Keane-ék, de a tizenegyesekkel elbuktak: vereség nélkül két kapott góllal zárták a kontinensviadalt. Úgy látszik ez sok volt a szurkolóknak.

A vasárnap esti Eb-döntőben három fiatal színes bőrű játékos tizenegyest hibázott. A csapat szurkolói ezután rasszista rigmusokkal üzentek nekik. A közösségi médiában pedig még ennél is durvább atrocitások érték Bukayo Sakát, Jadon Sanchót és Marcus Rashfordot. Utóbbit, a Manchester United csatárcsillagát tavasszal II. Erzsébet királynő is kitüntette a koronavírus-járvány idején a rászoruló gyermekek megsegítéséért indított kampányáért.

Az angol labdarúgó-szövetség közleményében elítélte a játékosat ért verbális támadásokat, és a lehető legkeményebb fellépést sürgették a rasszista megnyilvánulásokkal szemben. A játékosaink mellett állunk – írták.

Boris Johnson kormányfő is kénytelen volt megszólalni az ügyben.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021