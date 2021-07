Tovább bővül az M4 Sport európai futballkínálata

Megosztás Tweet



Történelmi megállapodást kötött az MTVA és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), amelynek értelmében a következő három szezonban az M4 Sport választhat elsőként a keddi és a szerdai UEFA Bajnokok Ligája, valamint a csütörtöki Európa Liga/Európai Konferencia Liga kínálatából Magyarországon. Ezzel biztossá vált, hogy ha egy magyar csapat valamelyik sorozat főtáblájára jut, akkor mérkőzéseit a közszolgálati sportcsatorna közvetíti majd.



A 2021-24-es periódus lesz sorozatban a harmadik ciklus, amelyben az M4 Sport rendelkezik a Bajnokok Ligája első választási jogával. Ennek köszönhetően a csatorna minden kedden és szerdán kiválaszthatja a legjobbnak, legérdekesebbnek, legfontosabbnak tűnő összecsapást.

Az újdonságot a csütörtöki első választás jelenti: az UEFA Európa Liga és az UEFA Európai Konferencia Liga mérkőzései közül szintén elsőként tűzhet műsorára egyet.

Így nem túlzás azt állítani, hogy:

kedden, szerdán és csütörtökön is az M4 Sport lesz az európai csúcsfutball otthona!

„Reagáltunk a piac változására és a magyar labdarúgás fejlődésére: az előző három szezonban egyaránt volt magyar csapat valamelyik nemzetközi kupa főtábláján, az UEFA versenyrendszerének átalakításával pedig tovább nőtt az esélye annak, hogy folytatódjon ez a sorozat. Éppen ezért kibővítettük az európai palettánkat, így a kedd és a szerda után már csütörtökön is láthatnak kiemelkedő európai futballt a magyar sportkedvelők. Abban bízunk, hogy a következő három szezonban legalább egyszer két csapat is tudja kvalifikálni magát, a magyar bajnok a BL-be, egy másik pedig az EKL-be, így akár két együttesünket is megmutathatjuk a legnagyszerűbb európai játékosokkal és csapatokkal együtt” – fogalmazott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

A megszerzett jogok értelmében az MTVA kizárólagos közvetítője lesz a következő 12 európai kupadöntőnek (Bajnokok Ligája, Európa-liga, Európai Konferencia-liga, Szuperkupa), valamint az összes Bajnokok Ligája-elődöntőnek. Ebből kiemelkedik a 2023-as Európa-liga fináléja, amit Budapesten, a Puskás Arénában rendeznek meg.

Az M4 Sport ahogy eddig, úgy ezután is valamennyi játéknapról sugároz majd napi összefoglalót.

A csatorna stúdiója a nemrég átadott új díszletével, a jelentősen átalakított és megújult m4sport.hu-val a legmagasabb szinten tudja majd kiszolgálni a nézőket, szurkolókat 2024-ig.