Lerohanták az angol szurkolók a Wembleyt – Kíváncsian várjuk, erre mit lép az UEFA

A londoni rendőrség korábban arra kérte a szurkolókat, hogy akik nem rendelkeznek érvényes belépővel, ne utazzanak az arénához, de négy órával a finálé előtt több tízezer ember gyűlt össze, akik palackokat és füstbombákat dobáltak, az utca pedig szemétben és alkoholban „úszott”.

Két órával a kezdőrúgás előtt több száz, jeggyel nem rendelkező drukker próbálta meg áttörni a beléptető kordonokat,

és minden lehetséges eszközzel próbálják visszaterelni őket.

A szervezők közleménye szerint egyetlen drukker sem járt sikerrel, ugyanis ezek az incidensek még egy külső szektorban történtek.

A felvételek sokkolóak, és olyan mintha egy katasztrófafilmhez készültek volna. Ezt nem lesz könnyű kimagyarázni, kíváncsian várjuk, hogy vajon ezért jár-e pénzbüntetés vagy zártkapu.

