Foci-Eb: Dráma a Wembleyben, tizenegyesekkel lett Európa-bajnok Olaszország

Anglia Luke Shaw góljával már a 2. percben vezetést szerzett, amit a második félidőben Leonardo Bonucci egyenlített ki, a hosszabbítást követő tizenegyeseket pedig az olaszok rúgták jobban. 1968 után újra Európa tetején Olaszország. A hirado.hu percről-percre összefoglalója!

EURO 2020, Döntő

Olaszország–Anglia: 1–1 – tizenegyessel: 3–2



London, Wembley Stadion, 67 173 néző, v.: Björn Kuipers (holland)

gólszerzők: Bonucci (67.), illetve Shaw (2.)

Olaszország nyerte meg a labdarúgó Európa-bajnokságot: Roberto Mancini együttese a részben budapesti rendezésű torna vasárnapi döntőjében 1-1 után tizenegyespárbajban győzte le Anglia csapatát a londoni Wembley Stadionban. Olaszország 1968 után másodszor lett a kontinens legjobbja. Az olasz válogatott immár 34 mérkőzés óta veretlen, folytatva ezzel története legjobb sorozatát – írta az m4sport.hu.

Mancini olasz kapitány megható pillanata, a győzelem után:

Berohant egy szurkoló a pályára

Néhány perccel a rendes játékidő vége előtt egy szurkoló rohant be a pályára. A jelenetet nem mutatták a közvetítés során. A biztonságiak kis kergetőzés után vezették le a pályáról a rendzavarót. A mérkőzés ezután folytatódott.

Fotó: MTI/EPA

Az egyenlítő gól után kis híján a vezetést is megszerezte Olaszország, de Domenico Berardi nagy helyzete kimaradt. Marad az iksz.

Egyenlítettek az olaszok

Leonardo Bonucci a 67. percben egyenlít az olaszoknak. Egy szöglet utáni fejest előbb még a kapufára tolt az angol kapus, de az ismétlést már nem védhette (1-1).



A félidő elején rögtön Lorenzo Insigne próbálkozott megint egy szabadrúgással. Ez már sokkal közelebb volt, mint amivel az első félidőben próbálkozott. A következő beakad?

Tom Cruise és David Beckham is a lelátón

Tom Cruise színész és érthetően az egykori angol válogatott labdarúgó, David Beckham is az angoloknak szurkolt. Még ökölpacsiztak is, amikor az angolok gólt rúgtak. Hajdú B. István megjegyezte, hogy itt már semmi sem Mission: Impossible, vagyis lehetetlen küldetés.

Az angolok a szünetig megőrizték előnyüket

Az első félóra letelte után nem sokkal előbb Federico Chiesa próbálkozott, majd a gólszerző Luke Shaw beadását tisztázta az olasz védelem. Gól egyikből sem született, marad az angol vezetés.

Az olaszok a kezdeti sokk után kezdenek magukra találni, de továbbra sem tudnak igazi helyzetet kialakítani. A legközelebb továbbra is a 8. percben jártak a gólhoz, akkor Lorenzo Insigne próbálkozott szabadrúgásból, de fülé ment a lövés.

A félidő végéig sem született több találat.

Az angoloknak van az egyik legcukibb szurkolója

A kis trónörökös György herceg így örült a villámgólnak. Apukájával, Vilmos herceggel és édesanyjával, Katalin hercegnével érkezett a meccsre.

Gyors góllal sokkolta az olaszokat Anglia

Nem kellett sokat várni az első gólra, már a 2. percben vezetést szerzett Anglia, Luke Shaw a gólszerző (0-1).

A kezdő sípszó előtt

A kezdőcsapatok

Az Eb záróünnepsége

Már a meccs kezdete előtt botrány tört ki

Több száz szurkoló próbált meg jegy nélkül bejutni a Wembley Stadionba. A közösségi médiát elárasztották az erről készült videók. Verekedés tört ki. Kíváncsiak vagyunk erre mit lép majd az UEFA!

Így rohamozták meg a Wembleyt:

A kommentátor Hajdú B. István már a mérkőzés helyszínén, a londoni Wembley Stadionban készül az összecsapásra. Hajdú B. István a kezdő sípszó előtt az M1-en elárulta, hogy hosszú éjszakára számít.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az olasz szakember többek között elmondta, hogy szerinte mi döntheti el az Eb döntőt.

A mérkőzés előtt Schäfer András adott interjút az M4Sportnak:

A Wembley Stadionban is már igazi meccshangulat van

Természetesen angol szurkolóból van több....

Fotó: MTI/EPA

...de az olaszok is kitesznek magukért.

Fotó: MTI/EPA

Az olaszok útja a döntőig

Az angolok útja a döntőig

Előny a hazai pálya?

Az angolok hazai pályán játszanak. Eddig ötször fordult elő hasonló, a mérleg nekik kedvez, de az utolsó két alkalommal kikapott a saját pályán Eb-t játszó nemzeti csapat.

Így érkeztek a szurkolók a Wembleybe

Szurkolók érkeznek a londoni Wembley stadionba a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőjének Olaszország-Anglia mérkőzése előtt 2021. július 11-én. MTI/EPA/Andy Rain

MTI/AP/PA/Zac Goodwin

Igaza lesz a jóscicának?

Az olvasóink és Wendy a jóscica szerint is az olaszok emelhetik majd a magasba a trófeát

Egész Olaszország focilázban ég, hétfőn pedig az eredménytől függetlenül a köztársasági elnök fogadja majd Roberto Mancini szövetségi kapitányt és a csapatot.

Fotó: MTI/EPA

Fociünnepre készülnek az angolok, minden címlapról Harry Kane mosolyog

London utcáin bárhova nézünk, minden ablakot, ajtót, erkélyt, kiscicát, kiskutyát az angol lobogó díszít.

Fotó: MTI/EPA

A királynő is mellettük!

Ötvenöt éve II. Erzsébet adta át az angol csapatkapitánynak, Bobby Moore-nak a világbajnoki címért járó trófeát. Holnap Anglia újra történelmet írhat, amit a 95 éves brit uralkodó nem hagyott szó nélkül.

Miért éneklik folyton az angolok (ráadásul rosszul) ezt a dalt?

„It’s coming home” – Huszonöt éve éneklik helytelenül legnagyobb focihimnuszukat az angolok. Nekik ez olyan focihimnusz, mint nekünk, magyaroknak az Éjjel soha nem érhet véget című sláger.

Még a Wembley levágott füvét is megvennék a szurkolók, a sör pedig 2700 forintba kerül

A döntő helyszíne a legendás Wembley Stadion lesz, ahová 60 ezer szurkolót várnak. A levágott fűre a brit szurkolók ereklyeként gondolnak és sokan pénzt is adnának érte, de erre legföljebb „fű alatt” kerülhet sor, mert ez a fű nem eladó, hanem szigorúan zöld hulladékként kezelik. Egy sör ára átszámolva nagyjából 2700 forintba, egy ásványvíz pedig 1200 forintba kerül.

De hogy készülnek a kocsmák?

Rossi így vezetné győzelemre ma az olaszokat

Az olasz Leggo napilap kíváncsi volt Marco Rossi szövetségi kapitány véleményére a labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjével kapcsolatban. A magyar kapitány az angolok terhelhetőségére figyelmeztetett, és hangsúlyozta, ő mindenképpen Ciro Immobilét játszatná a középcsatár poszton. Rossi szerint a spanyolok ellen lecserélt aranycipős nagyon fontos alkatrésze az olasz válogatottnak.

Anglia

Út az Eb-ig: a selejtezősorozat A csoportjának győzteseként jutott ki.

Korábbi Eb-részvétel: 9 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016)

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1966), Európa-bajnoki bronzérmes (1968), Eb-elődöntős (1996), Nemzetek Ligája-bronzérmes (2019)

Szövetségi kapitány: Gareth Southgate (2016 szeptembere óta)

Olaszország

Út az Eb-ig: a selejtezősorozat J csoportjának győzteseként jutott ki.

Korábbi Eb-részvétel: 9 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1934, 1938, 1982, 2006), világbajnoki ezüstérmes (1970, 1994), világbajnoki bronzérmes (1990), Európa-bajnok (1968), Európa-bajnoki ezüstérmes (2000, 2012), Eb-elődöntős (1988), olimpiai bajnok (1936), olimpiai bronzérmes (1928, 2004), Konföderációs Kupa-bronzérmes (2013)

Szövetségi kapitány: Roberto Mancini (2018 májusa óta)

Csak a győzelem számít!

Roberto Mancini és Gareth Southgate szövetségi kapitányok szerint az olasz és az angol labdarúgó-válogatott sem elégszik meg a döntőbe kerüléssel az Európa-bajnokságon, vasárnap este mindkettő szeretné megnyerné a részben budapesti rendezésű tornát.

„A döntőbe jutás szép dolog, de számunkra nem elég. Büszke vagyok arra, amit a fiúk elértek. Ez nem volt könnyű, de az első naptól kezdve hittünk benne” - nyilatkozta Mancini, aki három éve irányítja az olaszokat, miután nem jutottak ki a 2018-as világbajnokságra, most viszont 33 meccsből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.

Mancini elárulta, vasárnap este a Wembley Stadionban arra törekednek majd, hogy a meccs elején gólt szerezzenek.

„Nyomást kell gyakorolnunk rájuk. Ha meg tudjuk csinálni, megszerezhetjük a vezetést” - vélekedett.

A londoni mérkőzésen körülbelül 60 ezer néző lesz, és bár Mancini szerint szinte mindenki Angliának szurkol majd, az elmúlt másfél évben játszott zárt kapus találkozók után ez is jó dolognak számít.

„Fizikálisan és technikailag is erős, harcos, nagyszerű csapat az angol, ezért végig nyílt, izgalmas meccsre számítok” - mondta Mancini. Hozzáfűzte, játékosainak nem szabad túlságosan nagy nyomást érezniük magukon, mert élvezniük kell a mérkőzést, ugyanis egy döntőt csak így lehet megnyerni.

Gareth Southgate angol kapitány szerint Olaszország kivételes csapat, és minden kétséget kizáróan a torna két legjobb válogatottja jutott a döntőbe, ahol az dönt majd, melyikük teljesít jobban az adott napon. Hozzátette, jól tudja, a szurkolók már annak is örülnek, hogy a csapat az 1966-os világbajnokság után ismét fináléba jutott egy nagy nemzetközi tornán, de ő és játékosai csak akkor lesznek elégedettek, ha a trófeával a kezükben hagyhatják el a Wembleyt vasárnap este.

Nagy a tét! Több, mint 50 év után nyerhetnek

Az angol válogatott 55 év szünet után nyerhet trófeát, míg az olasz csapat 53 esztendőt követően diadalmaskodhat újra a kontinenstornán.

Az olaszok a selejtezősorozatot is beleértve veretlenül masíroztak a döntőbe, míg az angolok legutóbb még a kvalifikáció során szenvedtek vereséget.

Az örökmérleg olasz fölényt mutat

Eddig 27 olasz-angol válogatott mérkőzést rendeztek, az örökmérleg olasz fölényt mutat, az angolok nyolc-nyolc siker és döntetlen mellett 11 alkalommal vesztesen hagyták el a pályát. Az Európa-bajnokságok történetében kétszer találkoztak, és az angoloknak egyszer sem sikerült nyerniük: 1980-ban a csoportmérkőzések során 1-0-ra kaptak ki, a 2012-es negyeddöntőben pedig tizenegyesekkel maradtak alul. A világbajnokságokat is figyelembe véve az olaszok nem veszítettek még meccset nagy tornán az angolokkal szemben, 1990-ben a bronzmérkőzésen 2-1-re győztek, 2014-ben pedig csoportmeccsen verték ugyanilyen arányban a riválist.

Bár a döntő az olaszokról és az angolokról szól, a magyarok okozták számunkra a legszebb pillanatokat:

