Ami Sorosnak a migráció, az a fiának az LMBTQ-propaganda

Egyre több radikális szervezetet támogat Soros György Hollandiában – erről írt egy holland internetes lap. Azt vizsgálták, hogy milyen területeken aktív a Nyílt Társadalom Alapítvány: a nyitott határok és a multikulturalizmus támogatása, valamint a rasszizmus elleni küzdelem tartozik a Soros-hálózat kedvenc témái közé. Sokszor szélsőséges baloldali csoportok járnak el ezekben az ügyekben.



„Az emberek, akiket támogatok, ott vannak, és ők érzik ezt az üldözést” – ezt mondta Soros György még 2017-ben egy Magyarországnak címzett videóüzenetében.

A milliárdos nyilatkozata saját szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítvány oldalán jelent meg: a kisfilmben a spekuláns az általa támogatottak miatt aggódott.

Soros György saját bevallása szerint a társadalom által meg nem hallgatott csoportokat karolja fel, Hollandiában azonban szinte kivétel nélkül olyan radikális baloldali témákba avatkozik be, amelyeket a liberális kormány is előszeretettel szorgalmaz, sőt pénzzel is támogat – az egyik holland portál viszont most ezt írta a spekulánsról.

A Wynia's Week nevű oldal szerint ilyen téma a migráció, az iszlám vagy a hollandiai droghasználat ügye.

Az elmúlt napokban több hírportál, köztük az Origo is arról írt, hogy Soros Györgynek és a milliárdos helyét egyre inkább átvevő fiának, Alex Sorosnak több úgynevezett személyes szívügye is van. Míg Soros Györgynek a migráció, addig Alex Sorosnak az LMBTQ-propaganda támogatása.

Utóbbi egyébként a holland liberális miniszterelnöknek Mark Rutténak is fontos – olyannyira, hogy a politikus nemrég a gyermekvédelmi törvény kapcsán Magyarország térdre kényszerítéséről beszélt.

A politikussal Soros György fia nem csak jó kapcsolatot ápol, de a közösségi oldalán - idézzük - lenyűgöző európai államférfinak nevezte a liberális miniszterelnököt.

A Wynia's Week szerint Soros György egyre több és egyre radikálisabb baloldali szervezetek mellé áll be Hollandiában - a portál oknyomozását idézve a Magyar Hírlap azt írja: tavaly a spekuláns olyan radikális Black Lives Matter-csoportok támogatását jelentette be, amelyek az Egyesült Államokban szerves részét képezték a randalírozásba fulladt utcai terrornak és az erőszaktól sem riadtak vissza.

A cikkben hozzáteszik, míg Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványon és más NGO-kon keresztül támogatásokkal és bírósági ügyekkel igyekszik a közvéleményt befolyásolni, a háttérben 2016-ban több száz szociális bérlakást vásárolt fel a hollandiai Arnhemben, amelyeket két évvel később óriási haszonnal értékesített.