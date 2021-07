Soros fia is célba vette Magyarországot

Megosztás Tweet



„El a kezekkel a gyerekeinktől!” – ezzel az üzenettel készített videót négy fideszes európai parlamenti képviselő. Szerintük a magyar gyermekvédelmi törvény elleni támadássorozat része a Magyarország elleni, több éve tartó baloldali rágalomhadjáratnak. Úgy látják, hogy a törvény nem sérti az uniós jogot, hiszen a gyerekek nevelése tagállami hatáskör. A héten várhatóan téma lesz az Európai Parlamentben a magyar törvény. Soros György fiának személyes ügye a Magyarország elleni legújabb támadás – derült ki az M1 Híradóból.



Soros György fiának személyes ügye a Magyarország elleni legújabb támadás – ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A lap szerint a magyar gyermekvédelmi törvény körül kialakult nemzetközi támadások mögött a Soros-birodalom, azon belül pedig Soros György fia, Alexander Soros áll.

A cikkben azt írják, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény körül kialakult nemzetközi össztűz megmutatta: a Soros-birodalom továbbra is rendkívüli erővel támadja a hagyományos, konzervatív értékrendű országokat, elsősorban Magyarországot.

A törvényt elfogadása után szinte azonnal össztűz alá vette a hazai és a nemzetközi baloldal is. Az ugyanis – véleményük szerint – nem a gyermekek védelméről, hanem az LMBTQ csoportba tartozó emberek ellen szól.

Az Origo most egy cikkben azt fejtette ki, hogy a kommunikációs hadjárat egy látványos hazugságra épül: a támadás mögött álló erők a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényt úgy próbálják beállítani, mintha a homoszexuálisok ellen szólna. Pedig a jogszabály-módosítások nem terjednek ki a 18 év feletti felnőttek életére és szexuális szokásaira.

A portál úgy fogalmaz, hogy míg Soros Györgynek a migránsok, így az illegális és tömeges migráció, addig Alexander Sorosnak az LMBTQ-propaganda a személyes ügye.

A portál kifejti, hogy Alex Soros nyíltan vállalja homoszexualitását, emellett rendkívül komoly befolyása van az európai és a tengerentúli LMBTQ-lobbira, amely fegyelmezett katonai alakulatként követi az utasításokat és folytatja a támadást Magyarország ellen.

Elítélt szexuális bűnöző a magyar pedofiltörvény jelentéstevője – ezt már a Magyar Nemzet írta a máltai munkáspárti politikus, Cyrus Engerert-el kapcsolatban. A cikkben kifejtik, hogy a politikust 2014-ben pornográf tartalmú anyagok terjesztéséért ítélték két év felfüggesztett szabadságvesztésre. A vád szerint a máltai politikus egykori, szintén férfi élettársáról terjesztett erotikus tartalmú felvételeket.

A szocialista EP-képviselő most Magyarországot és a gyermekvédelmi törvényt támadja az Európai Parlamentben. A téma szerdán lesz napirenden. A közmédia tudósítójának nyilatkozó baloldali képviselők mind támadták a magyar jogszabályt.

„A magyar törvény jogilag korlátozza a homoszexualitásról szóló párbeszédet az iskolákban. Azt gondolom, hogy ezzel vissza megyünk a múltba, ez nem egy olyan nyitott és modern társadalom, amilyet akarunk" – mondta Tanja Fajon, szlovén szocialista képviselő.

„Az uniónak meg kell teremtenie azokat a jogi eszközöket, amelyek szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy a szavak helyett a tettek mezejére lépjen, és bebizonyítsa a maga igazát Magyarországgal szemben" – fogalmazott Manon Aubry, a szélsőbaloldali frakció társelnöke.

A Fidesz négy EP-képviselője közös videóban utasítja el a gyermekvédelmi törvényt ért brüsszeli támadásokat. Hidvéghi Balázs úgy fogalmaz, hogy Sem Brüsszel, sem a Soros-szervezetek „nem írhatják elő nekünk, hogyan neveljük a gyermekeinket.”

Elmondta: „A gyermekvédelmi törvény egy dolgot akar: azt, hogy a gyerekek nevelése a szülők elidegeníthetetlen joga maradhasson. Minden más, ami ezzel kapcsolatban elhangzik, hazugság. Mindez része annak a több éve zajló rágalomhadjáratnak, amit az európai baloldal és benne a magyar baloldali EP-képviselők is folytatnak hazánk ellen. De tegyük teljesen világossá! Akárhogy is erőlködnek itt, és akárhogy is hazudoznak, nem fogjuk megengedni, hogy a Soros-szervezetek írják elő nekünk, hogy a szexualitásról mit és mikor tanítsunk a gyerekeinknek!”

A szerdai EP ülésen több órás parázs vita várható.