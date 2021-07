Világsztár lett, és már a spanyolok is rettegik a svájciak titkos fegyverét

Gyorsan megváltozott az élete annak a szurkolónak, aki a Franciaország–Svájc Európa-bajnoki nyolcaddöntő mérkőzésen vált híressé. Luca Loutenbach 3-2-es francia vezetésnél még könnyes szemekkel tekintett az égre, minden erejével azon imádkozva, hogy csapata megszerezhesse a hosszabbítást érő harmadik gólt, majd másfél perccel később már félmeztelenül ünnepelte önkívületi állapotban a svájci csodát.

This man will forever be the most famous Swiss fan in the history of Swiss fans pic.twitter.com/3Ef9m12O35

— Indoorsoccerdrummer (@Indoorsoccerdr1) June 28, 2021