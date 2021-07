Szülés közben ábrázolt címlapján egy férfit egy brit magazin

Megosztás Tweet



Brüsszel nem írhatja elő, hogyan neveljék gyerekeiket a magyarok – ezt közölte az Igazságügyi Minisztérium az Európai Bizottsággal, miután Brüsszelben kifogásolták a nemrég elfogadott magyar gyermekvédelmi törvényt. A magyar kormány leszögezi: a rendelkezés a kiskorú gyerekek védelméről és a magyar gyerekek neveléséről szól – hangzott el az M1 Híradójában.



A most induló nemzeti konzultáció 9. kérdése a gyermekek védelméről szól. A kormány ebben arra várja a választ, helyes-e, hogy a törvény megtiltja a gyermekekre irányuló szexuális propagandát az óvodákban, az iskolákban és a gyermekek számára elérhető médiában. A kérdéssorban egyebek mellett erről lehet véleményt mondani.

Májusban egy brit magazin címlapján jelent meg olyan kép, amelyen egy színes bőrű férfi éppen egy kisbabának ad életet a kádban. A rajzon a köldökzsinór is szerepel, a férfi kezén pedig egy szivárványos tetoválás is látható, miközben a szülésznő mosolygósan átöleli hátulról. A kiadványt a magazin a közösségi oldalán is népszerűsíti. Az írták, céljuk folytatni az elfogadó szülői gondoskodásról szóló párbeszédet.

Az Európai Parlament nemrég elfogadott jelentése a transznemű férfiak terhességgel és szüléssel kapcsolatos jogaival is foglakozik, és a dokumentumban azt is leszögezik, hogy olyan oktatást kell biztosítani a diákoknak, amely többek között tükrözi a szexuális irányultságok sokszínűségét, valamint a különböző nemi identitásokat.

Magyarországon ennek éppen az ellenkezőjét mondja ki a törvény, amelyet a gyermekek védelme érdekében nemrég fogadott el az Országgyűlés. Eszerint

az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.

A 18 év alattiaknak pedig tilos elérhetővé tenni olyan tartalmakat, ami a születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérést, annak megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsíti.

A pedofilellenes törvényként ismert jogszabály elfogadása óta erőteljes nemzetközi támadások érik Magyarországot. Mark Rutte holland politikus a múlt heti EU-csúcson például arról beszélt, hogy szerinte térdre kell kényszeríteni a jogszabály miatt Magyarországot. Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai V4-es csúcstalálkozón is visszautasította az ilyen megnyilvánulásokat.

„Azt nem fogjuk hagyni hogy bármelyik európai tagország azt mondja, hogy Magyarországot térdre fogjuk kényszeríteni. Szóval ennek a gyarmattartó tempónak ideje véget vetni. Ez nem megy” – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök. Közben a Európai Bizottság levélben kért magyarázatot a magyar kormánytól a jogszabállyal kapcsolatban.

Brüsszel nem írhatja elő, hogyan neveljék gyerekeiket a magyarok

– ez áll az Igazságügyi Minisztérium közleményében.

Mint írják, a válasz kitér arra is, hogy a kifogásolt rendelkezés a kiskorú gyermekek védelméről és a magyar gyermekek neveléséről szól, és hozzáteszik azt is, hogy sem a brüsszeli bizottság, sem más európai testület nem írhatja elő, hogy Magyarországon ki hogyan éljen, hogyan gondolkodjon és nevelje a gyerekét.

