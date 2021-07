Négy kifogás, amiért kiesett a francia csapat – az egyikhez köze van a magyaroknak is

Megosztás Tweet



Több okot (vagyis inkább kifogást) is talált a francia sajtó arra, miért esett ki váratlanul az idei labdarúgó-Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében a 2018-as világbajnok.

A július 11-ig tartó, részben budapesti foci-Eb egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy Svájc büntetőkkel búcsúztatta a világbajnoki címvédő francia válogatottat a nyolcaddöntőben.

Ahogyan az a sportágban a sikeres nemzeteknél szokás, a bukást jelentő hármas sípszó után a francia média nekiesett a nemzeti csapatnak, majd megkezdte a kudarc okainak kutatását. Mutatjuk, mire jutottak.

Sokat kellett utazni

Míg a torna esélyesei közül Spanyolország és Anglia is túlnyomórészt hazai pályán léphetett pályára az Eb-n, a francia válogatottnak Budapest, München és Bukarest között kellett ingáznia.

Nem volt jó az ötcsillagos budapesti hotel

Sajtóinformációk szerint a francia válogatott játékosai több szempontból sem voltak elégedettek a budapesti ötcsillagos Marriott hotellel. A legtöbben arra panaszkodtak, hogy nem jut elég idejük egymással vegyülni a közösségi tereken, de volt olyan is, akinek az nem tetszett, hogy nem tudta teljes mértékben kinyitni az ablakokat – számolt be róla a The Athletic.

Egyébként a franciák a bukaresti szállásukra is panaszkodtak a hírek szerint, ahol egy hangos buli miatt nem tudták kipihenni magukat.

A futballisták a szigorú szabályok miatt a családtagjaikat sem láthatták, ami miatt szintén bosszúsak voltak.

Benzema és Rabiot visszahívása a válogatottba

A nemzetközi médiumok azt is szívesen felróják Didier Deschamps szövetségi kapitánynak, hogy a kontinensviadal előtt hívta vissza a válogatottba az általa száműzött Karim Benzemát és Adrien Rabiot.

A Real Madrid támadója 2015 novemberében került ki a válogatott keretéből, miután felmerült a vád, hogy segített megzsarolni akkori csapattársát Mathieu Valbuenát, akiről Benzema gyerekkori barátjának kompromitáló szexvideók voltak a birtokában. Hosszú száműzetése alatt a csatár rasszizmussal is megvádolta Deschamps-t. A nézeteltérések ellenére mégis bekerült a csapatba, majd a Svájc elleni nyolcaddöntőben rúgott két gólt.

Adrien Rabiot azért bűnhődött kétéves száműzetéssel, mert a 2018-as világbajnokság előtt, amikor Deschamps csak a tartalékok közé jelölte, köszönte szépen, és sértődötten lemondta a szereplést. A Juventus középpályásának esestében a sajtó kiemeli, hogy „anyuci pici fia”, ami a nyolcaddöntő után is megmutatkozott.

Rabiot édesanyja a kiesést követően a nézőtéren több játékos családtagjával is összeveszett. A büntetőpárbajban sorsdöntő 11-est hibázó Kylian Mbappé szüleinek azt mondta, oda kéne figyelniük rá, mert meglehetősen arrogáns, míg Paul Pogbát azzal vádolta szerettei előtt, hogy miatta kapta a francia nemzeti együttes az egyenlítő gólt a mérkőzés végén. A vagdalkozásra egy bennfentes információi szerint azért került sor, mert az anyatigris meghallotta, hogy a páholyban kisfia egyik labdaátvételét kritizálták.

Széthúzás a csapaton belül

Általános vélekedés, hogy a 2018-as világbajnok keretében rengeteg a széthúzás, ami többször is megmutatkozott a pályán. Az Eb előtt Olivier Giroud és Mbappé szólalkozott össze, mert előbbi nem volt elégedett az utóbbitól kapott kiszolgálással, pontosabban annak hiányával.

A viták a nyolcaddöntőben is folytatódtak. A pályán Raphael Varane védőtársát, Benjamin Pavard-t ekézte a védekezéséért, míg Rabiot és Pogba a középpályán szólalkozott össze. A Daily Mail információi szerint az összecsapást követően Deschamps azt mondta a csapat tagjainak, hogy koncentráljanak a szeptemberben soron következő válogatott mérkőzésekre, és „mindig tiszteljék egymást”.