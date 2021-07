„Az egész egy színjáték!” – Lebukott az aktivista atléta

A színes bőrű, magát aktivista atlétának tituláló, Gwen Berry az elmúlt héten került az amerikai sajtó középpontjába, amikor az országos olimpiai kvalifikációs versenyen harmadik helyezést ért el.

Ez önmagában még nem ért volna címlapsztorit, a sportoló azonban a díjátadón rendesen megbotránkoztatta a patriotizmusukról méltán híres amerikaiakat. Mialatt a himnusz szólt Gwen Berry elfordult a nemzeti zászlótól, míg versenytársai, DeAnna Price és Brooke Andersen szívükre tett kézzel, arccal a lobogó felé énekelték a hazafias sorokat.

Berry – aki a második amerikai olimpiai csapatba kvalifikálta magát a válogatóversenyek során – a zászló helyett először a lelátó felé fordult, majd egy fekete pólót tartott fel, amelyen az állt: „Aktivista atléta” – utalva ezzel a Black Lives Matter (Fekete Életek Számítanak) mozgalomra.

Némileg ellentmond a transznemű atléta akciójának az a hat évvel korábbi kép, amelyet az internet népe ásott elő a weboldaláról. A fotón Berry örömmel tartotta a háta mögé az amerikai zászlót, miután életben tartotta álmát, hogy képviselhesse az Egyesült Államokat a 2016-os riói olimpián.

A kép körbejárta a közösségi médiát, ahol néhányan megkérdőjelezték, mi változott az elmúlt hat évben.

„Ez a kép közvetlenül Gwen Berry weboldaláról származik. Úgy tűnik, hogy ez az egész aktivista atléta dolog egy színjáték!” – írta Brigitte Gabriel libanoni–amerikai konzervatív szerző, iszlámellenes aktivista és az ACT muszlimellenes csoport alapítója.

„Gwen Berry PR-csapata elfelejtette frissíteni a weboldalát” – fogalmazott Tim Young humorista, a The Washington Times rovatvezetője.

Az Egyesült Államok korábbi elnöke, Donald Trump fia ironikus bejegyzésben világított rá arra, hogy Berry cselekedetei mögött nem csak a fekete közösséggel való együttérzés állt.

„Egyáltalán nem egy színjáték az egész! Határozottan nem azért tiltakozott, hogy felhívja magára a figyelmet, és/vagy összekaparjon egy kevés szponzori pénzt a Nike-tól. Száz százalékban legitim és egyáltalán nem egy iparszerűen űzött magát áldozatként feltüntető rendszer része, amit manapság annyiszor látunk” – kommentálta gúnyosan a fotót Donald Trump Jr. a Twitteren.

Totally not all an act! She was definitely not protesting to get attention for herself and/or maybe some of those woke Nike sponsorship dollars. 100% legit and not at all a cottage industry victimization scheme we see so much of these days. https://t.co/OSjnPDCKTe

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 30, 2021