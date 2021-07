Az amerikaiak ezentúl saját maguk választhatják ki nemüket az útlevelükben

Megosztás Tweet



Az amerikai útlevelet kérelmezők ezentúl választhatnak, hogy férfiként vagy nőként azonosítják-e magukat, és nem lesz szükségük orvosi igazolásra, ha választásuk eltér a más dokumentumokban, például a születési anyakönyvi kivonatban szereplő nemtől – jelentette be szerdán Antony Blinken, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere.

Blinken azt is elmondta, hogy a minisztérium hamarosan lehetőséget ad a kérelmezőknek arra is, hogy az útlevelükben „nem bináris, interszexuális és nemi szempontból nem konform” megjelöléssel írják le magukat, bár hozzátette, hogy a változás bevezetése „a kiterjedt rendszerfrissítések” miatt időbe telik – tudhattuk meg a New York Post amerikai hírportál cikkéből.

Blinken szerint ezek az intézkedések újabb lépést jelentenek „az LMBTQI+ amerikai állampolgárokkal való méltányos bánásmód biztosítása felé, nemtől és nemi hovatartozástól függetlenül”. Az Amerikai Polgári Szabadságjogi Unió (American Civil Liberties Union, ACLU) üdvözölte az új nemi azonosítási lehetőség felvételére irányuló lépést.

„A pontos útlevelekhez való jobb hozzáférés mélyreható hatással lesz a transz, interszexuális és nem bináris emberek életére szerte az országban” – mondta Arli Christian, az ACLU kampánystratégája egy nyilatkozatban. „Mostantól az emberek kitölthetik az útlevélkérelmet, és megjelölhetik az M (férfi), F (nő) vagy X jelzést – amelyik a legmegfelelőbb számukra.”

„A mai fellépés fontos első lépést jelent a pontos személyazonossági igazolványokra vonatkozó, az egész kormányzatra kiterjedő politika megvalósítása felé” – tette hozzá Christian.

A szerdai bejelentés volt a Blinken legújabb elismerése az LMBTQ közösség felé.

Blinken korábban már engedélyezte az amerikai diplomáciai képviseleteknek, hogy a világ nagykövetségein és konzulátusain a szivárványszínű Pride-zászlót az amerikai zászlóval azonos rúdra tűzzék ki.

A múlt héten pedig Blinken bejelentette, hogy a Külügyminisztérium a Pride-hónap alkalmából első alkalommal tűzi ki a „Progress” zászlót, amely fekete, barna, világoskék, rózsaszín és fehér színeket foglal a pride-zászló mintájába.

„Mi ... nagyra értékeljük az LMBTQI+ közösséggel való folyamatos kapcsolatunkat, amely a továbbiakban a megközelítésünket és az álláspontjainkat fogja meghatározni” – mondta Blinken, majd hozzátette: „ezzel az intézkedéssel kifejezem tartós elkötelezettségünket az LMBTQI+ közösség iránt ma és a jövőben is”.

A címlapfotó illusztráció.